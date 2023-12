Novák Katalin az ünnepek alatt sem tétlenkedik

Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere.



A tavalyi évhez hasonlóan, idén is kaptunk zeneajánlót Novák Katalintól, láthattuk havat lapátolni, adventi gyertyagyújtás, ünnepi beszélgetés szenteste, családi fotó és most ünnepi könyvajánlót is kaptunk a köztársasági elnöktől.

Ha karácsony, akkor család – könyvajánló az ünnepekre

- kezdte bejegyzését Novák Katalin, aki szeretettel ajánlja az ünnepekre az „…Ami a miénk” második kötetét, amelyben újabb ötven történetet olvashatnak a családról.

A szerzők közül most Berecz István, Tomán Szabina és Boronkay Péter ajánlják a kötetet.

A család a hétköznap és az ünnep színtere. Hús-vér valóság, öröm és bánat, nevetés és könny, halk vigasztalás és hangos veszekedés, teljesség és hiány. Attól kerek, hogy nem szabályos. Erről szól ez a könyv. A családról. A családokról. Az o családjaikról. A mi családjainkról. Most elkészült az elsőkötet után a második.

- olvasható a könyv leírásában.

Novák Katalin elmondása szerint a kötet szerzőit úgy válogatta össze, hogy "legyen közöttük művész, sportoló, tudós, egyházi ember, vállalkozó, politikus, ismert és a többség számára ismeretlen, nagycsaládos, egyedülálló, betegséggel megküzdő, az örökbefogadásban érintett, az első házasságban életre szóló társra találó és olyan is, akinek ez nem elsőre sikerült".

Novák Katalin számára a könyv üzenete nem pusztán az, hogy "minden család, így minden történet egyszeri és megismételhetetlen, ahogy maga az ember; sem csak az, hogy a legtöbbünk életében a próbatétel is megjelenik, hanem az is, hogy ha el is bukunk, ne adjuk fel az ideát".

S így – a Simone Weil-tol kölcsönzött gondolattal élve – végül megtanulunk ,,vágyakozni az után, ami a miénk."