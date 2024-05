Iváncsa csak a kezdet? – Nagy reményeket fűzött a kormány az akkumulátoriparhoz, egyelőre ezért nem jött be

Az akkumulátoripar gyengélkedése rossz előjel a magyar gazdaságnak. A dél-koreai iváncsai gyárban nem véletlenül küldtek el több száz dolgozót egyik pillanatról a másikra.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, több száz dolgozót küldtek el az iváncsai akkumulátorgyárból egyik pillanatról a másikra. Kiderült, hogy jobbára kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkást rúgtak ki az iváncsai akkumulátorgyárból – írja a portfolio.hu

Az akkumulátoripar gyengélkedése rossz előjel a magyar gazdaság számára is, ahol a kormány húzóágazatnak szánta a szektort. A dél-koreai anyavállalat legutóbbi negyedéves jelentése szerint rengeteg nehézséggel küzdenek, köztük az akkumulátorok iránti visszaeső kereslettel. Eredetileg az idei év elején nyitották volna meg új magyar üzemüket, de ezt végül a második félévre halasztották.

Az iváncsai akkumulátorgyár Fotó: RTL

Egészen a legutóbbi időkig növelte alkalmazotti létszámát a dél-koreai cég Komárom mellett, Iváncsán akkumulátorgyárat építő cégnél. Az Opten adatai szerint 2938-an dolgoztak március végén. Aztán áprilisban arról írt a G-enews koreai gazdasági portál, hogy leállították a munkaerő-felvételt a magyarországi Iváncsán található akkumulátorgyárában, mivel elérték a teljes igényt. Pedig az újabb, 30 GWh gyártási kapacitású 2,3 milliárd dollárnyi beruházás még be sem fejeződött. Aztán érkeztek a pénteki kirúgások, amit a kereslet visszaesésével indokolt a cég.

2023 utolsó három hónapjához képest 25%-os keresletcsökkenés volt a járműakkumulátorok piacán. Erre a problémára már az akkumulátoripari nagyhatalmi terveket dédelgető magyar kormány is felfigyelt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy EU-s támogatási programot szorgalmazott. Egyelőre a még nem kiforrott gyártástechnológia javításán múlhat az iváncsai gyár jövője. Sokat számíthat ez a magyar gazdaságnak is, mivel a hazai ipari teljesítményen is nyomot hagyott az elmúlt időszakban a húzóágazatnak várt akkumulátorgyártás szenvedése.