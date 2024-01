Somogyi András a politikai paródiái miatt nem léphet fel Kiskőrösön. A humorista a 24.hu-nak azt mondta, nem egyedi, hogy kormánypárti vezetésű városokban falakba ütköznek a szervezés során. „Az új elem csak az, hogy ilyen nyíltan le is írják az elutasítás valódi okát” – mondta a humorista.

Az Orbánt, Mészárost és a NER egyéb ismert alakjait gyakran kifigurázó humorista a helyi művelődési házban szeretett volna termet bérelni, de elutasító választ kapott.

Nem léphet fel Kiskőrösön Somogyi András humorista, aki önálló estjén gyakran parodizál hazai celebeket és politikusokat, így például Orbán Viktort, Mészáros Lőrincet és a NER ismert arcait is

- írja a 24.hu. Somogyi termet akart bérelni a kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központban, de az intézmény vezetője a politikai humora miatt nem engedte neki.

Somogyi András évek óta járja az országot Hangok a fejemben című önálló estjével, amelyben – szokásához híven – celebeket és politikusokat is parodizál. A csaknem 300 ezer Facebook-követővel rendelkező humorista ezzel a műsorával szeretett volna fellépni idén Kiskőrösön is, ám a Petőfi Sándor Művelődési Központban nem bérelhettek termet erre a célra, a probléma pedig deklaráltan Somogyi politikai töltetű humora volt:

A programon elhangzó politikai paródiákat (attól függetlenül, hogy kiről/kikről szólnak) és ahhoz kapcsolódó műsort, előadókat nem engedhetünk fel a színpadra

– írta nekik Szabadi-Maglódi Kitti, az intézmény vezetője.

Somogyi Arról is beszélt a lapnak, hogy vannak ugyan fideszes vezetésű városok, ahol normálisan megy a szervezés, viszont számos helyen ütköznek a fentihez hasonló nehézségekbe, a feszengés pedig szerinte egyre érzékelhetőbb a júniusi EP- és önkormányzati választások közeledtével: Kecskemét mellett falakba ütköztek például Békéscsabán, Gyulán, illetve most Kiskőrösön, ahol – szinte üdítő kivételként – már nem is időponthiányra hivatkoztak, hanem egyértelműen nevesítették, hogy a politikai tartalom a kizáró ok.

Különös, hogy egy közintézményben nem léphetek fel, mondván, hogy ide politikai tartalmú produkciók nem jöhetnek. Ezt még a júniusi választások sem igazolhatják, mert azért hál’ istennek tavasszal és nyár elején is elég sok helyen megfordulok majd, ahol már folyamatban van a jegyértékesítés. Egy jogállamban szerintem egységes szabályok kellenek: vagy bárhol felléphetek, vagy pedig sehol. Ráadásul én humorista vagyok, nem politikus. A Kádár-rendszerben Hofi Géza – még ha megtűrt státuszban is –, de elmondhatta a humor nyelvén a véleményét az országról. Gyalázatosnak tartom, hogy 2024-ben Európa közepén ez nem igazán, vagy csak korlátozottan történhet meg. De hát mit várjon az ember egy olyan rendszertől, amiben Tóth Gabi és Győzike jelenti a kultúrát?

- mondta a lapnak. Somogyinak meggyőződése, hogy ha a Békemeneten ott vonulna az első sorban, Semjén Zsolt és Bayer Zsolt kezét fogva, akkor nem ütköznének ilyen nehézségekbe, amikor egy művelődési házba vagy csarnokba akarnak fellépést szervezni. „Sőt, ha ott vonulnék, a buksisimogatás mellé talán még némi közpénzt is kaphatnék”