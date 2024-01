Vitézy Dávid verné a Fidesz jelöltjét – Így végezne Karácsony Gergely egy mostani választáson

Vitézy Dávid 23 százalékon áll, előzi a Fidesz jelöltjét.

Megmérte a Medián Vitézy Dávidot, az Orbán-kormány volt közlekedési államtitkárát, korábbi BKK-vezérigazgatót mint lehetséges főpolgármester-jelöltet. Az LMP megbízásából készült és a 24.hu birtokába jutott felmérés azt prognosztizálja, hogy a júniusi önkormányzati választásra készülő főváros izgalmas kampányidőszak előtt áll.

Egy mostani választáson Karácsony Gergely magabiztosan győzne, ám Vitézy erősebb lehetne a fideszes (még meg nem nevezett) jelöltnél egy friss reprezentatív felmérés szerint

- írj a 24.hu.

A múlt heti gyorsfelmérés szerint a budapestiek többsége (52 százalék) szívesen venné, ha változás történne a főváros élén. Mégis Karácsony újraválasztási esélyét jelzi az, hogy ötéves tevékenysége alapján 42 százalék jónak tartaná, ha újraválasztanák a főpolgármestert.

Fotó: Medián

A Medián felmérése szerint azonban szorosabbá válna a verseny, ha az indulását jelenleg még fontolgató Vitézy Dávid is benevezne. Karácsony így is elvinné a szavazatok 37 százalékát, Vitézy pedig jelenleg a voksok 23 százalékára számíthatna, ezzel valószínűleg megelőzné a kormánypártok ismeretlen jelöltjét, akit 21 százalékra mért a Medián. Ez alapján tehát Vitézy Karácsonytól 9, a fideszes indulótól 6 százalékpontnyi szavazót vinne el, de a Mi Hazánk táborából is lecsípne 3 százalékpontot.