A büntetés-végrehajtás cáfolja, hogy méltatlan körülmények között tartanák fogva az olasz tanárnőt

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) valótlannak tartja, ezért visszautasítja azokat a médiában megjelent állításokat, amelyek szerint méltatlan körülmények között tartják fogva az úgynevezett antifaügyben csoportosan, felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével és súlyos testi sértéssel vádolt olasz nőt.



Fotó (illusztráció): Pixabay

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, diplomáciai botrány lett abból, hogy kéz- és lábbilincsben vitték bíróság elé Budapesten az olasz szélsőbaloldali aktivistát. Az olasz külügyminiszter Szijjártót is megkereste és berendelték a magyar nagykövetet is. Orbán Viktort Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hívta fel a milánói anarchista tanárnő, Ilaria Salis ügyében.

Kovács Mihály, a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője szerdán a fogvatartás helyszínén, abban a nyolcszemélyes zárkában tartott erről sajtótájékoztatót, ahol a 38 éves olasz állampolgár tölti a letartóztatását a Gyorskocsi utcában.

A büntetés-végrehajtás nevében megalapozatlannak nevezte és határozottan visszautasította egy volt fogvatartott azon állításait, amelyek szerint patkányok, poloskák lepik el a zárkákat, illetve a fogvatartottak nem részesülnek megfelelő egészségügyi ellátásban, az étel rossz és kevés, illetve a higiéniai állapotok nem megfelelőek.

Az olasz, majd a magyar médiában megjelent, egy volt, külföldi állampolgárságú fogvatartott állításai egyszerűen hazugságok

- fogalmazott az ezredes.

Közlése szerint Magyarországon a jogszabályok és a különböző szakmai protokollok szigorú előírásokkal szabályozzák a fogvatartás körülményeit, amelyeket az ügyészség mint a törvényességi felügyeletet ellátó szerv, valamint az alapvető jogok biztosa rendszeresen ellenőriz.

Azoknak a fogvatartottaknak, akik úgy érzik, hogy jogaik bármilyen módon sérülnek, lehetőségük van panaszt vagy bejelentést tenni. Ezt megtette az olasz állampolgár is az alapvető jogok biztosának hivatalánál, és a kivizsgálás után nem marasztalták el a BVOP-t

- tette hozzá.

Kiemelte: a börtön attól börtön, hogy nem "egy többcsillagos szálloda szolgáltatásait nyújtja". Ugyanakkor – folytatta – az intézetekben napi háromszori étkezést biztosítanak a fogvatartottaknak, az ételek minősége pedig megfelel az egészséges táplálkozás követelményeinek.

Az intézményekben folyamatos higiéniai ellenőrzések zajlanak, a fogvatartottak megfelelő egészségügyi ellátásban részesülnek. A büntetés-végrehajtási intézmények magas higiéniás szabványokat alkalmaznak; ezt támasztja alá, hogy a Covid alatt a magyar börtönökben, a zárt közösség ellenére sehol sem alakultak ki járványügyi gócpontok

- mondta.

Az intézetekben a bánásmód a jogszabályoknak megfelelő, a büntetés-végrehajtás az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett végzi szakmai tevékenységét. Amennyiben bármilyen szabálysértés vagy kihágás történik akár a fogvatartottak, akár a felügyelet részéről, a börtönparancsnokok a szükséges intézkedéseket minden esetben megteszik

- fűzte hozzá.

Arra is kitért, hogy a külföldi állampolgárokat befogadásuk után ellátják az általuk beszélt nyelven írt házirenddel, hogy az intézeti szabályokat mielőbb és minél pontosabban megismerhessék. Továbbá a külföldi állampolgárságú fogvatartottakkal "a személyi állomány a mindennapi élettel kapcsolatos kommunikációt angol és német nyelven folytatja, a hivatalos ügyek intézéséhez pedig minden esetben anyanyelvi tolmácsot biztosítanak – fűzte hozzá.

Végül hangsúlyozta:

az alaptalan vádak súlyosan sértik a büntetés-végrehajtási szervezet és az ott dolgozók jó hírnevét.

Kérdésre válaszolva Kovács Mihály határozottan cáfolta azt is, hogy az olasz állampolgár számára hónapokig nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy kommunikáljon, telefonon beszéljen a családtagjaival.

Az olasz nő egyike annak a három vádlottnak, akik az ügyészség szerint úgynevezett antifatámadásokat követtek el Budapesten az elmúlt év februárjában.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint tavaly február 9-11-én Budapesten öt, egymással összefüggő támadás történt: az első a Nyugati pályaudvaron egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik február 10-én a Gazdagréti téren, illetve a Bank utcában, míg az ötödik február 11-én az I. kerületi Mikó utcában. A támadásokban kilencen – négyen súlyosan, öten könnyebben – sérültek meg.

Három feltételezett elkövetőt még február 11-én elfogtak: egy 38 éves, olasz állampolgárságú nőt, egy 29 éves német férfit és egy 26 éves német nőt.

A Fővárosi Főügyészség tavaly februárban azt jelezte, az elkövetők szélsőjobboldali nézetekre utaló öltözékük miatt támadták meg a számukra ismeretlen, a "kitörés napja" elnevezésű rendezvény résztvevőinek vélt sértetteket.

A Fővárosi Törvényszék január 29-én három év fegyházbüntetésre ítélte a három, külföldi állampolgárságú vádlott egyikét, egy német férfit, aki elismerte bűnösségét.