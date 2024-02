Csak nálunk kapható aranyáron a termék.

Szlovákiában, a Billában jelenleg 35 százalékos akció keretein belül a Pick téliszalámi majd 5 000 (!) forinttal olcsóbb kilós áron, mint itthon a legtöbb üzletben – vette észre a pénzcentrum.hu. Az üzletben a héten 8,49 euróért ad 400 grammnyi téliszalámit, ami február második középárfolyamon számolva 3 251 forintra jönne ki. A termék kilós ára így 21,23 euróra jönne ki, ami 8 131 forint.

Ehhez képest itthon őrült árakon lehet hozzájutni a Pick téliszalámijához. A Tescóban például a 400 grammos Pick eredeti téliszalámi 5 189 forintba, tehát mintegy 2 000 (!) forinttal többe kerül, mint Szlovákiában. A kilós ára a terméknek egyébként 12 973 (!) forint, ami 4 842 (!) forinttal drágább, mint az akciós szlovák hús.

A Billa persze most 35 százalékos akciót futtat, de ha megnézzük, láthatjuk hogy az üzletben eredeti áron is 500 forinttal olcsóbb a Pick téliszalámi kilós ára, mint itthon.

Az okok persze szerteágazóak, egyrészt igencsak nagy ez az akció, másrészt az áfa rendkívül magas itthon. A Pick Szeged Zrt. az ügyek kapcsán tavaly azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy a Pick márkanév alatt sokféle szalámi található meg a piacon.

Így könnyen eshetünk abba a hibába, hogy különböző típusú, illetve eltérő minőségű termékek árát próbáljuk meg összehasonlítani. Magyarországon is vannak olcsóbb Pick szalámik és drágábbak az összetételtől, az érlelési időtől, a hústartalomtól függően.

Azt is elmondták, hogy az ugyanabba a kategóriába tartozó szalámik esetében, az egyes országokban tapasztalható árkülönbség jelentős részben a termékekre érvényes áfakulcsok eltérő mértékéből fakad. Jelenleg Németországban a szalámi áfája 7%, míg Ausztriában 10%, nálunk 27%.

A Pick Szeged Zrt. arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az árkülönbséget az egyes kereskedő partnerek eltérő árazási gyakorlata is okozhatja. Vannak olyan országok, ahol a kereskedők a fogyasztók üzletekbe való bevonzása érdekében a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek termékeket, míg ezt a gyakorlatot Magyarországon jogszabály tiltja.

A Pick Szeged Zrt.-nek nincs hatása arra, hogy kereskedelmi partnerei milyen árrést alkalmaznak egyes Pick termékeken, így a Picknek nincs befolyása arra sem, hogy a kiskereskedők milyen fogyasztói árakat alakítanak ki

- mondta el lapnak korábban a vállalat.