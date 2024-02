AZ MKKP és Hadházy Ákos után az aHang is nekiment a nemzeti kozultációra épített plakátkampánynak.

Mint ismert, az úgynevezett szuverenitásvédelmi nemzeti konzultáció, valamint az arra felépített plakátkampányt sokaknál kiverte a biztosítékot. A magánemberek mellett az MKKP is szembement vele, miután egy Airtag segítségével rámutattak, hogy a konzultációs ívek még el sem érték a célpontjukat, mikor az eredményeket már kihirdették. Hadházy Ákos szintén keményen bírálta a plakátkampányt az igazságtartalma miatt és most az aHang is így tett – mutat rá az index.hu.

A lap a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyből kiderül, hogy a riporterükkel 100 ezer érvénytelen, kitöltetlen kérdőívet juttattak el Brüsszelbe – ahonnan be is jelentkeztek. Az újságíró a videóban elmondja: a céljuk nem más, mint hogy bemutassák az EU-s döntéshozóknak is azt, hogy Orbán politikája semmi más,

mint egy demagóg, hazug propagandaeszköz.

Ezt pedig azzal magyarázzák, hogy a konzultációs kérdőíveket mindössze

a lakosság 18 százaléka töltötte ki, amit pedig úgy beállítani mintha az egész lakosság egyöntetűen a kormány mögött állna, félrevezető kommunikáció.

Erre bizonyíték az általuk összegyűjtött 300 ezer üres kérdőív, valamint az abból kijuttatott 100 ezer – hiszen ezek alapján bizonyos, hogy a lakosság 99 százaléka nem érthet egyet a kormány politikájával.

Ahogyan azt a legelejétől kezdve mondtuk, a nemzeti konzultáció semmi más, mint a kormány kampányeszköze, amellyel a saját táborát kívánja mozgósítani. Azonban mindezt közpénzmilliárdokból, az adófizetők pénzéből teszik meg

– hangsúlyozzák.

Ráadásul továbbra sem tudni azt, hogy milyen módszerrel és mikor kerültek összeszámolásra az ívekre adott válaszok, valamint az sem, hogy ezek ellenőrizhetők-e. Átláthatóság és transzparencia nélkül ez komolyan vehetetlen és hiteltelen

– áll a szervezet közleményében.