Milyen alapon? – Novák tanácsadói testülete még nem is létezett, amikor Balog a kegyelmet javasolta

Balog Zoltán vajon milyen minőségében adott tanácsot, hogy Novák Katalin kegyelmezzen a pedofilbotrányban?

Fotó: MTI/Soós Lajos

Balog Zoltán tagja volt Novák Katalin tanácsadó testületének – ezt maga Balog is hangsúlyozta az utóbbi napokban tett megszólalásaiban. Elismerte azt is, hogy „másokkal egyetemben” az ő véleményét is „kikérték”, és egyetértett azzal, hogy K. Endre kegyelmet kapjon