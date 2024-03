Tombol a csepeli Fidesz, "elmagyarpéteresedett" a kerület polgármestere

A Fidesz szerint Borbély Lénárd csepeli polgármester az ellenzékkel kötött szövetséget.

Élesen bírálta Borbély Lénárdot az MTI-hez eljuttatott közleményében a csepeli Fidesz, a XXI. kerületi polgármester szerintük a baloldali ellenzékkel kötött szövetséget, és így indul a júniusi önkormányzati választáson.

Borbély Lénárd, a XXI. kerület polgármestere felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2024. február 28-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A pártszervezet szerint

"Borbély Lénárd végleg elmagyarpéteresedett",( ...) ugyanúgy a Soros által kitartott balos média sztárja lett, mint Magyar Péter.

Hozzátették:

Borbély Lénárd "ördögien megkomponált, irigységre, gyűlöletre alapozott hazugságokkal támadja a Fideszt és annak alelnökét, Németh Szilárdot".

A Fidesz csepeli szervezete több sajtóorgánumot felsorolva azt írta, hogy azok "kritikátlanul, ellenőrizetlenül, sőt Borbélyból hőst, áldozatot, nagyszerű jobboldali politikust kreálva, lelkendezve közlik a polgármester hazugságait".

Felhívták a figyelmet arra, hogy Borbély Lénárd – Magyar Péterrel ellentétben – ugyan még nem támadja a kormányt, a kampányban egyelőre még csak Németh Szilárd az ellenség. Úgy fogalmaztak: "Tőle reszket, nehogy a választókerületi elnök visszatérjen az önkormányzati politikába."

Borbély a választók megtévesztésével fenn akarja tartani azt a látszatot, hogy ő bizony az Isten, haza, család rendíthetetlen letéteményese

- írták, megjegyezve, mindez nem véletlen, "tudja ő is, hogy eddigi politikai karrierjét a Fidesznek és személyesen Németh Szilárd támogatásának köszönhette".

Közölték: Borbély Lénárd és három alpolgármestere, a teljes baloldallal – a Momentum, DK, MSZP összes képviselője, "ideértve a Fidesz-KDNP árulóit is – előre lezsírozva, közösen szavazták meg a kampányköltségvetést". Dukán András, a Momentum és a Gyurcsány-párt polgármesterjelöltje közösségi oldalán számolt be arról, hogy "sikerült Borbély Lénárddal üzletet kötnie". A polgármester adott a baloldalnak 1 milliárd forint közpénzt, s ők cserébe megszavazták, hogy Borbély Lénárd továbbra is minden kerületi költségvetési pénzt szabadon, ellenőrizetlenül, elszámolatlanul "nyúlhasson le" magán- és kampánycéljaira egyaránt – fejtették ki.

Úgy látják, ezzel "Csepelen is nyilvánossá vált a Borbély-Gyurcsány tengely, Borbély Lénárd és a dollárbaloldal már nemcsak a Soros-médiában fonódik össze, hanem Csepel megszállásában kifosztásában, a közpénzek szisztematikus lenyúlásában is."

Minden, "eddig hazugságokkal átvert (...) csepeli polgár, fideszes és nem fideszes világosan láthatja", hogy Borbély Lénárd és Dukán András ma már nyílt koalícióban vág neki az önkormányzati választásnak – zárul a közlemény.

Egy ideje már áll a bál Csepelen

Ahogy korábban mi is megírtuk, a csepeli alpolgármester, Ábel Attila úgy látja, hogy őt és a csepeli polgármestert is azért zárták ki a Fideszből, mert nem loptak eleget Németh Szilárdnak. Borbély Lénárd leszögezte, hogy Németh Szilárd, a csepeli Fidesz elnöke arra hivatkozva egy politikai paktumot javasolt neki, hogy megakadályozzák a baloldal hatalomra kerülését. Borbély elutasítja ezt a paktumot, mivel úgy érzi, hogy ez Csepelt visszavinné a múltba, a 2010 előtti időszakba.

Ezt megelőzően a Fidesz az állami hírügynökségen keresztül üzente meg paktumkötési szándékát. Az alku abból állna, hogy Borbély Lénárd vagy Dudás Zoltán (a Fidesz új embere) polgármesterjelölt lépjen vissza a másik javára. A visszalépett polgármesterjelölt a tizenkettőből hét egyéni képviselői körzetet nevezhet meg, ahol az induló polgármesterjelölt visszalépteti saját jelöltjeit. Hozzátették, egyetlen egyéni képviselői körzetben sem indulnának egymás ellen. Közölték azt is, hogy a jelölőszervezeteik külön-külön választási listát állítanak.