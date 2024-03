"Münchauseni hangulata van Magyar Péter kommunikációjának, nagyokat mond, egyre inkább emeli a tétet" – A kríziskommunikációs specialista önsorsrontásról beszél

Perlaky-Papp József nyilvánosságstratéga, kríziskommunikációs specialista, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense szerint Magyar Péter kapkod, reakciói elsősorban zsigeriek.

– nyilatkozta Perlaky-Papp József a Hír TV Napi aktuális című műsorában.

Fotó: HírTV

Perlaky-Papp József a műsorban emlékeztetett, hogy Magyar Péter becsmérelte Varga Judit egykori munkatársait is, és azt állította, hogy soha nem bántotta volt feleségét.

A műsorban Perlaky-Papp József hozzátette,

Ez a Dugovics Tituszi gondolat szerintem a legjobb kimenetele Magyar Péter kapcsán az ügynek. Meglehetősen kockázatosnak, önsorsrontónak látom, amit csinál a nyilvánosságban, hiszen nem arról van szó, hogy kizárólag egy szálon fut ez a cselekmény, amit ő mond. Ma már mindenki azt várja tőle a baloldalon, hogy a kormányt meg fogja buktatni, azért ez egy nagy teher úgy gondolom, bárki számára. És fut egy másik szálon is, ahol ugyanolyan sejtetések vannak, egy kicsit münchauseni hangulata van a kommunikációjának, nagyokat mond, egyre inkább emeli a tétet. A harmadik pedig, a volt feleség oldalán, most már a munkatársak is beszélnek, Varga Judit is posztolt egy sokat sejtető kisfilmet a párkapcsolati erőszakról. Ha ez valóban megformálódik és bizonyító erejűen a nyilvánosság elé tárul, akkor az minden közéleti szerepvállalását tönkreteheti és tönkre is fogja tenni.