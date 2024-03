Menczer és Szijjártó ezen nagyon ki fog akadni – Ismét keményen beleszállt az Orbán- kormányba David Pressman

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulója alkalmából tartott fogadást hétfőn budapesti rezidenciáján. David Pressman beszédében az Egyesült Államok és Magyarország között felmerülő nehézségekre is kitért. Véleménye szerint a problémára létezne megoldás, ha a kormány részéről meglenne a „politikai akarat″.

David Pressman az amerikai nagykövetségen tartott fogadást hétfőn. A rendezvényen Rubik-kocka-verseny is volt, melyen Rubik Ernő is feltűnt, aki ötven éve találta fel a világhírűvé vált játékot. Az eseményen részt vett többek között Polgár Judit, Magyar Szent István-renddel kitüntetett sakkozó, Mérő László, neves kutató és feltaláló, valamint a Pamkutya nevű influenszerduó is - írja az Index.

David Pressman budapesti amerikai nagykövet. Fotó: U.S. Embassy in Hungary

Pressman beszédet mondott, amelyben kifejtette, a Rubik-kocka „végtelen összetettségéhez képest az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában felmerülő nehézségek megoldhatóak”.

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete szerint:

A megoldást meg lehet találni, gyors megoldás is létezik, ha megvan erre a politikai akarat. Ahogy a múlt heti beszédemben világossá tettem, az Egyesült Államok már meghozta azt a döntést, miszerint kiszámíthatóbb kapcsolatot akar Magyarország kormányával. De egy kapcsolat jobbá tétele nem olyan döntés, melyet egy kormány egyedül meghozhatna

– fejtette ki Pressman.

Az amerikai nagykövet március 14-ei megemlékezése is kiverte a biztosítékot

David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete március 14-én megemlékezett arról, hogy Magyarország 25 éve, 1999 március 12-én csatlakozott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, a NATO-hoz. A nagykövet kritikus, ugyanakkor elmondása szerint optimista beszédet mondott, melyben többek között megemlítette, hogy a magyar kormány többször is ellenségként hivatkozott az Egyesült Államokra.

Tényi: Pressman magatartása és cselekedetei súlyosan sértik Magyarország szuverenitását

Az amerikai nagykövet beszéde miatt Tényi István a három legfőbb közjogi méltóságnál tett közérdekű bejelentést. A volt fideszes politikus az Indexnek is továbbította a panaszát, amelyet az államfőnek, a miniszterelnöknek és a házelnöknek címzett.

Tényi szerint David Pressman magatartása és cselekedetei súlyosan sértik Magyarország szuverenitását. Hozzátette,

"sürgősen véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok felhatalmazva érezze magát arra, hogy egy olyan szövetséges országot, mint Magyarország, „érzékenyítsen és demokráciára tanítson”.

Menczer Tamás szintén rosszallását fejezte ki az amerikai nagykövet megszólalása miatt, amit egy baloldali politikai aktivista beszédéhez hasonlított. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerint David Pressman nem nagykövethez méltó megemlékezést tartott.

Szijjártó: egy baloldali politikai aktivista nyilatkozata

David Pressman előző heti beszédére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált, miszerint „egy baloldali politikai aktivista nyilatkozataként” kell értékelni. Ezzel összefüggésben arra is emlékeztette az amerikai nagykövetet, hogy amikor ő a NATO-n belüli bizalom aláásásáról beszél, akkor jusson eszébe, hogy a magyarok hány honfitársát menekítették ki Afganisztánból a kivonuláskor.