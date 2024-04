Szinte tönkrement Varga Judit a válását követően – Ki hiszi el, hogy csak ennyi vagyona maradt a volt igazságügyi miniszternek

A Fidesz-KDNP volt EP-listavezetője szerint rosszul járt, de a számok – amik elég makacsak – mást mutatnak.

Varga Judit a Hajdú Péternek adott részletes magánéletét feltáró interjúban azt mondta:

„Egyezséggel váltunk. Minden feladtam! Anyagilag is borzasztó rosszul jártam, de egy bugyiban eljöttem volna igazság szerint. Meg lehet nézni a nyilvános vagyonnyilatkozatomat, hogy én hogy jártam a válással”

Varga Judit annyira mégsem járt rosszul a válásával/Fotó: MTI/Lakatos Péter

A 24.hu most utánajárt mi is igaz valójában. 2019-ben, amikor igazságügyi miniszter lett, akkor leadott egy vagyonnyilatkozatot. Abból az derül ki, hogy három, Balatonhenyén található ingatlant – abban az egyiken egy 195 négyzetméteres ház van – a férjével felesben birtokolt. Nagy értékű ingóságok között szerepelt egy Volvo XC60 Momentum típusú autó is Magyarral közösen. Ezen kívül volt egy mesterhegedűje, egy Szász Endre rézkarca, egy 12 személyes étkészlete és egy Yamaha pianínója. Készpénzben volt másfél millió forintja,7000 eurója és 5000 euró pénzintézeti számlakövetelése.

2022-ben leadott vagyonnyilatkozatban kisebb változások történtek. 2023-ban pedig a két korábbi hiteltartozás összege 93,7 millió, illetve 7,8 millió forintra csökkent. A volt igazságügyi miniszter egyedüli tulajdonosa lett a balatonhenyei háznak és az egyik teleknek. Eltűntek a nyilatkozatból a 2019 decemberében vásárolt budai ingatlanok is, mint ahogy a Volvo is. Van viszont 60 millió forint jelzáloghitele a balatonhenyei házon, és 5 millió forintos kölcsönt kapott a családjától.

Bár Magyar Péternek nem kellene, az európai parlamenti választások előtt ő is nyilvánosságra hozza majd vagyonnyilatkozatát.

„Közös megegyezéssel váltunk, ingatlanbecslőket vettünk igénybe, és ügyvéd számolta ki, hogy mindenki azonos módon járjon a vagyonmegosztással. A volt feleségem a megállapodás aláírása után megköszönte a rugalmasságomat. Az más kérdés, hogy a vagyonmegosztás egyes pontjait azóta sem tartja be.”