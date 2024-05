Bepereli az MCC a brüsszeli polgármestert, aki betiltotta a konferenciát, ahol Orbán Viktor is felszólalt

Az MCC pert indít a brüsszeli kerületi polgármester ellen, aki betiltotta a szervezet konferenciáját

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli központja pert indít Saint-Josse-ten-Noode brüsszeli kerület polgármestere, Emir Kir ellen a szólásszabadsághoz való jog megsértésére tett kísérlet címén a szervezet egyik áprilisi konferenciájának betiltása miatt – jelentette be Yohann Rimokh ügyvéd szerdán Brüsszelben, az MCC Szabad beszéd a gyűlöletbeszéddel szemben című rendezvényén.

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Erről Yohann Rimokh, a per jogi képviselője az MTI-nek is nyilatkozott.

A kerületi polgármester "a közbiztonság garantálása érdekében" közigazgatási végzésben tiltotta meg az MCC április 16-17-i Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) című rendezvényét. Emir Kir az X-en közzétett üzenetében azt írta: Brüsszelben, valamint a belga főváros Etterbeek és Saint-Josse-ten-Noode nevű kerületeiben "nem látják szívesen a szélsőjobboldalt".

A szervezők egy bécsi központú jogvédő szervezet (ADF) segítségével a végzést megtámadták, az ügyben eljáró bíróság este tíz órára tárgyalást írt ki, majd éjfél után meghozta a polgármesteri határozat megsemmisítéséről szóló döntését, így a konferencia folytatódhatott.

Sajnos, nem ez az első eset, hogy a szólásszabadság célkeresztbe került Brüsszelben vagy Belgiumban

- fogalmazott Yohann Rimokh. Szavai szerint vannak olyan szégyenletes esetek, amelyek minden olyan embert érintenek, politikai meggyőződéstől függetlenül, akik hisznek a szólásszabadságban. Ez volt azonban az első eset, hogy adminisztratív rendelettel próbálták megakadályozni egy olyan konferencia megtartását, amelyen egy tagállam miniszterelnöke is előadást tartott. És ez volt az első olyan eset is, hogy Alexander De Croo belga miniszterelnök közösségi oldalán üzenetet tett közzé, amelyben elfogadhatatlannak és alkotmányellenesnek nevezte a kerületi polgármester intézkedését. "Először láttuk azt is, hogy nemzetközi vezetők nyilatkozataikban visszhangozták ezeket az aggodalmakat, globális reflektorfénybe helyezve azt a rossz gyakorlatot, amely az Európai Unió szívében, Brüsszelben normává vált" – mondta Yohann Rimokh.

Norman Lewis kutató, az MCC Brüsszel vendégmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a brüsszeli politikai elit kísérlete a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia betiltására nem egyedi támadás volt a szólásszabadság ellen Európában. Illeszkedik az EU-ból kiinduló, a politikai narratíva ellenőrzését célzó több évtizedes politikák mintájába, amikor eseményeket töröltek hasonló indokokkal.

Anthony Gilland, az MCC Brüsszel külkapcsolatért felelős munkatársa azt monda, a konferencia betiltására tett kísérlet támadás azokkal a politikai szereplőkkel szemben, akik nem illeszkednek az uniós diskurzus fősodrába. Az EU-ban összehangolt erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy az EU elitje hatalmat kapjon az elfogadható beszéd meghatározásához, és bármit, amit politikailag veszélyesnek tartanak, eltávolítsanak. Ami legutóbb a NatCon ellehetetlenítését célzó kísérletével tetőzött, jól mutatja, hogy bizonyos erők megpróbálják leállítani a nekik nem tetsző eseményeket, elhallgattatni a nekik nem tetsző véleményeket – tette hozzá.

John O'Brien, az MCC Brüsszel kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, a NatCon betiltását célzó kísérlet rávilágított arra a tényre, hogy a brüsszeli buborékban létező elit meg akarja határozni: az EU-országokban élő 448 millió ember mit mondhat, mit hallgathat, vagy mit gondolhat. Válaszul az MCC kampányt indított Brüsszeli Szólásszabadság Nyilatkozat címmel a szólásszabadság alapvető fontosságának elismerése érdekében – tájékoztatott a kommunikációs igazgató.