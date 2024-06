„A józan paraszti eszünket ne kapcsoljuk ki” – Kiderült: ez a dolog jelenti a legnagyobb veszélyt a Balatonon

Sokan nem ismerik, mi a Balaton legnagyobb veszélye, amely különösen a déli parton sodorhatja bajba a fürdőzőket. Fulladásos esetekből sajnos soha nincs hiány, nagyon fontos az alapszabályok betartása.

Ha a minimális alapszabályokat betartanák a strandolók, megelőzhető lenne a legtöbb tragikus haláleset – jelentette ki Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke a balatoni fürdőzők kapcsán.

A nyári hónapokban sajnos mindig van vízbefulladásos eset a Balatonon, szerencsére azonban a folyamatos edukáció miatt évről évre kevesebb. Tovább is lehetne ugyanakkor csökkenteni a tragédiák számát, ha a strandolók nem feledkeznének meg ismereteikről és elővigyázatosak lennének, illetve például mentőmellényt viselnének, amennyiben számukra szükséges – írta az index.hu.

Bagyó Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiltott helyeken fürdőzésre is oda kell figyelni, így a bírság – ami nem kevés – is elkerülhető lenne.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) folyamatos prevenciót tart. A rá fordított pénz azonban felesleges, ha a fürdőzők nem tartják be a szabályokat – emelte ki Bagyó Sándor.

„Hiába van nyár, szabadság és kikapcsolódás, a józan paraszti eszünket ne kapcsoljuk ki, és ne küldjük szabadságra, mert iszonyatos tragédia lesz a vége”

- mutatott rá a szakember.

Fulladásos esetekből sajnos nincs hiány, a baleseti statisztikák mögött pedig leginkább az emberi felelőtlenség állhat, a szabályok be nem tartása – tette hozzá Bagyó Sándor.

Szavaiból kiderült: az is okozhat bajt, ha az emberek nincsenek tisztában a Balaton sajátosságaival.

A tó medrében – párszáz méterre a parttól – egy árokszerű képződmény húzódik, az úgynevezett marásvonal. Ez szintén komoly veszélyforrás lehet, amely főleg a déli parton okozhat bajt – írta az index.hu.

A marásvonalat nem jelzi bója. Vagyis, a strandolóknak, sportolóknak kell figyelniük, tudatosítaniuk magukban ezt a létező veszélyt.

A Balaton ugyanakkor különösebb kockázatokat nem rejt, a fürdőzésre kijelölt helyek biztonságosak, a viharjelzők működnek, de ezeket figyelembe is kell venni – mutatott rá Bagyó Sándor.

A szakember elmondta azt is: minden eszköz a rendelkezésükre áll, így felkészültség esetén nem lehet baj. A legfontosabb a megfontoltság, az átgondolt fürdőzés – írta meg az index.hu.