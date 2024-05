Nagy Ervin Magyar Péterről: Nem tudom, ki ez a fiú, aki mindig kitakarja Azahriah-t

Nagy Ervin Magyar Péterrel volt Azahriah koncerten vasárnap. A színész azt írta, hogy a Tisza Párt alapítójától nem sokat látott, mert pont előtte állt mindig.

Vasárnap este ért véget háromnapos koncertsorozata Azahriahnak a Puskás Stadionban – szúrta ki a 24.hu. Az utolsó nap a közönségben volt Nagy Ervin, aki korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében mutatott pár fotót a buliról. Az elsőn hátulról kivehető egy férfi feje, Magyar Péteré.

Nagy Ervin Magyar Pétert froclizta Azahriah koncert után/Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Nem tudom, ki ez a fiú itt előttem, de mindig kitakarja Azahriah-t”

– írta viccesen a képaláírásba a színész, aki ezután egy csoportképet is kitett. Ezen jól látható, hogy mások mellett Rost Andrea is ott van velük. Az operaénekessel Magyar Péter is posztolt egy képet.