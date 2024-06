Gyurcsány felvette az ikonikus fehér tornacípőjét és ország-világ elé tárta, hogy min gondolkodnak Dobrev Klárával

Csúfos eredményekkel zárult a DK elnöke szerint a választás, ezért a Demokratikus Koalíció most válaszol a kérdésekre a jövőjét illetően.

Videót töltött fel közösségi oldalára Gyurcsány Ferenc június 18-án reggel, melyben a Demokratikus Koalíció jövőjéről beszél a június 9-i – ahogy fogalmazott – csúfos választási eredményeket követően.

A DK elnöke azt mondta, kár lenne nagyon cizellálni a dolgot, egyszerre is meg lehet fogalmazni: vereséget szenvedtek a múlt hétvégén – szúrta ki a blikk.hu.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyenkor, a vereség beismerését követően jönnek a kérdések? Melyek ezek a kérdések? Miért történt mindaz, ami történt? Miért szenvedtek vereséget? Kik a felelősök? Le fog-e valaki mondani bárki, de legtöbbször nyilván az elnök neve merül ilyenkor fel, és jön a kérdés, hogy hogyan tovább?”

– sorolta videójában Gyurcsány.

Hozzátette: mindegyik kérdés olyan kérdés, amiket fel kell tenni és amik fontosak. Bár a kérdésekre nem kell haragudni, a válaszokat természetesen meg kell fontolni és ők ezt teszik.

A Demokratikus Koalíció jövőjéről beszélt Gyurcsány Ferenc – Fotó: Facebook.com/gyurcsanyf

„Hogy egy végtelen egyszerű példát mondjak, egy okostelefon beállítása, amikor megvettük és még teljesen friss. Nagyon sokaknak gondot jelent, dacára annak, hogy egy nagyon világos ismertető van. Akkor hogyan ne lenne bonyolult, vagy hogy ne lenne még ennél is bonyolultabb az a világ, amit politikának hívunk, egy pártnak az élete a választási szereplő. És hogy hogyan jutottunk ide? Akik ismernek engem, azok szerintem sejtik, hogy nekem egyik-másik kérdésre nyilván van válaszom. De ugye én egy pártnak vagyok a vezetője, a Demokratikus Koalícióé” – mondta Gyurcsány.

Hangsúlyozta: szeretné elkerülni, hogy azzal untassa az embereket, illetve arról hozzanak létre vitát, mit gondol ő, Molnár Csaba, Dobrev Klára, Vadai Ágnes vagy Varju László.

A volt miniszterelnök előszeretettel visel Converse tornacipőt, erről egy riportfilmben beszélt is hosszasan. Most is egy ilyenben bújt Fotó: Facebook/ Gyurcsány Ferenc

„Ezeknek a beszélgetéseknek a közepén vagyunk – mondta a DK elnöke videójában. – Formálisan, informálisan, sokakkal, munkatársakkal, kollégákkal, választókerületi elnökökkel és mindenkivel, és jönni fog majd nyilván az elnökségi ülés, ahol ezeket összegezzük. Vigyázunk arra, hogy ahogyan közösen cselekedtünk, közösen legyen majd véleményünk arról is, hogy szerintünk elrontottunk-e valamit úgy, hogy most másként csinálnánk, mert ez a fő kérdés: Mit fogunk másként csinálni, ha fogunk másként csinálni valamit?” – jelentette ki Gyurcsány, hozzátéve: természetesen ezeket a válaszokat el kell majd mondja mindenkinek, de leginkább majd érezniük kell abból, ahogyan majd létezni fognak, cselekedni és beszélni fognak, amilyen politikájuk lesz a jövőben, hogy igen, a DK ezt és ezt a tanulságot vonta le" – írta a blikk.hu.

„Érezni fogják rajtunk, hogy tudják, hogy ebben a helyzetben most milyen DK-nak kell lennie, és milyen DK-t akartak önök csinálni, merthogy milyen országot szeretnének ők csinálni? Azok, akik DK-sok. Úgyhogy vissza fogok jönni”

– tudatta Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalára feltöltött videóban.