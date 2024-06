Puccs forr Putyin ellen – a NATO-hoz fordultak segítségért

A NATO segítségét kérte az ellenzéki csoportosulás, amely puccsot tervez Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen és a tervet a washingtoni csúcstalálkozón mutathatja be.

Korábbi orosz parlamenti képviselők kérték arra a NATO-t, hogy támogassa kampányukat Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen – tudatta a The Times.

A brit lap értesülései szerint több mint 60 politikus gyűjt össze Varsóban azzal a céllal, hogy kidolgozzák a Kreml megdöntésének részletes tervét – vette észre a Magyar Nemzet.

Puccs készül Vlagyimir Putyin ellen – Fotó: Youtube

A stratégia neve Győzelmi terv – ennek része az, hogy segítséget a Nyugattól kérnek, szeretnének újabb oroszellenes intézkedéseket és több fegyvert Ukrajna részére.

Az ellenzéki tömörülés meg van győződve arról, hogy Oroszországban csakis erőszakkal képesek rendszerváltást elérni, amely többek között azért is nagyon fontos, mert a Kreml több száz orosz állampolgár haláláért felelős naponta, nem is szólva az ukrán és civil halálos áldozatokról – írta a Magyar Nemzet.

A The Times úgy tudja, a júliusban Washingtonban megtartandó NATO-csúcstalálkozón mutatná be tervét az ellenzéki csapat, amely egyébként 2022 novemberében alakult, Népi Képviselők Kongresszusa elnevezéssel és 106 taggal – köztük még hivatalban levő parlamenti képviselők is vannak.

A tervezetükben olyan törvények is szerepelnek, amelyeket azt követően vezetnének be, hogy Putyin hatalma már megdőlt, ilyen például a belbiztonsági szolgálat felszámolása – írta a Magyar Nemzet.