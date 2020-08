Több mint 7 ezer új fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt Franciaországban

Több mint 7 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Franciaországban, ami exponenciális növekedést jelent a fertőzés terjedésében – közölte péntek este az egészségügyi minisztérium.



Fotó: Pixabay

"A járvány terjedésének dinamikája exponenciális" – olvasható a közleményben, amely szerint a szerdai 5429, majd a csütörtökön 6111 után pénteken már 7379 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak.

Ez a legmagasabb szám, amióta a múlt hét óta tömegessé és ingyenessé tette a tesztelést a kormány. Az elmúlt héten csaknem 900 ezer embert teszteltek, és a szám a kormány szándékai szerint szeptemberre heti egymillióra fog emelkedni.

A pozitív tesztek aránya is tovább növekedett, az augusztus 19. és 25. között elvégzett tesztek 3,9 százaléka bizonyult pozitívnak, míg augusztus 18. és 24. között még csak 3,8, augusztus 15. és 21. között 3,6, júliusban pedig még csak 1,1 százalék volt ez az arány.

"Jóllehet korlátozott mértékben, de a kórházi mutatók is emelkednek, elsősorban azokban a régiókban, ahol a vírus intenzíven terjed" – hívta fel a figyelmet a tárca.

A kórházi ápolásra szorulók száma az elmúlt 24 órában nem váltott, jelenleg 4535, közülük 387-en vannak lélegeztetőgépen, hattal többen, mint 24 órával ezelőtt. (A járvány áprilisi tetőzésekor 7200-an feküdtek intenzív osztályon).

A halálos áldozatok száma az elmúlt 24 órában hússzal 30 596-ra emelkedett.

Mindeközben egyre több francia nagyvárosban vezetik be a kötelező maszkviselést a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt.

A dél-franciaországi Marseille, Nizza és Toulouse után péntektől Párizsban és a fővárosi elővárosokban is kötelező a maszkviselés minden közterületen. A 11 év felettiekre vonatkozó intézkedés szombat reggel Strasbourgban, és az elzászi régió minden olyan településén, ahol 10 ezer főnél többen élnek, is érvényes. A prefektúrák mindenhol legalább szeptember 30-ig tették kötelezővé a maszk hordását az utcákon is. A délnyugat-franciaországi Bordeaux-ban hétfőtől tette kötelezővé a polgármester a maszkviselést a belvárosi kerületekben.

A szabálysértőket 135 euróra büntetheti a rendőrség.

A kötelező maszkviselés általánossá tételéről remélik a döntéshozók a járvány egyre fokozódó terjedésének megfékezését.

"A maszkviselés észszerű kényszer, amelyet egy ideig el kell fogadnunk" – mondta pénteken Emmanuel Macron államfő egy párizsi gyógyszergyárban tett látogatásán. "Önökhöz hasonlóan én sem szeretek maszkot hordani, zavaró, kényelmetlen" – ismerte el az elnök.

"De a legrosszabb az lenne, ha most hagynánk a vírust gyorsabban terjedni, és ez elkerülhetetlenül újabb karanténokhoz, és a termelés leállásához vezetne" – hangsúlyozta Macron.

A francia elnök európai koordinációt sürgetett az utazási korlátozások újbóli bevezetését illetően.

"Semmi értelme lezárni a határokat országok között, amikor az aktív terjedési övezetek jól beazonosíthatók. Inkább közös módszert kell alkalmazni az aktív terjedési övezetek megállapítására, és azok kezelésére egy-egy országon belül" – hangsúlyozta a francia elnök.

Macron szerint "van még mit tenni a koordináció javítására. Ezen fogunk dolgozni a következő napokban" – jelezte a köztársasági elnök, arra kérve az uniós országokat, hogy ne ismételjék meg a témában a márciusi tévedéseket". "Kontra-produktív és főleg nem hatékony a vírus és a terjedése elleni küzdelemben" – mondta a francia elnök.

