Trump a Twitteren posztolgatott még hajnali 3-kor is, és ott vezette le feszültségét.

– jegyezte meg Greta Thunberg a Twitteren, miután az amerikai elnök a közösségi oldalon folyamatosan arról posztolt, hogy le kellene állítani a szavazatszámlálást – írta meg a 24.hu.

A klímaaktivista javaslatokkal is előállt, szerinte az amerikai elnöknek el kellene mennie megnéznie egy filmet egy barátjával, hogy lehiggadjon.

– írta Greta Thunberg.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA