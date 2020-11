Pennsylvaniában elutasították Trump jogászainak keresetét

Egy fellebbviteli bíróság Pennsylvaniában pénteken elutasította Donald Trump amerikai elnök jogászainak perkeresetét a választási eredmények felülvizsgálatára.



Fotó: Twitter/Donald Trump

Ugyanakkor nyilvánosságra került, hogy egy választási megfigyelő eskü alatt azt vallotta,

ismeretlen eredetű és ellenőrizetlen szavazatokat vittek be az államban a számítógépes rendszerbe.

Gregory Strenstrom haditengerészeti veterán, aki a pennsylvaniai választás egyik hivatalos megfigyelője volt, a héten eskü alatt tett vallomásban erősítette meg, hogy ismeretlen eredetű USB adathordozókat alkalmaztak szavazatok bevitelére a számítógépes rendszerbe.

Strenstrom pénteken nyilvánosságra került tanúvallomásával több jobboldali portál is foglalkozott.

Elmondása szerint látta, amint 25-30 darab USB-kártyát vittek be a számítógépes rendszerbe, és később az adathordozókkal nem számoltak el. Kijelentette azt is, hogy 47 darab ilyen adathordozónak nyoma veszett. Ezekkel – mint fogalmazott – akár 120 ezer ismeretlen és ellenőrizetlen voksot is bevihettek a rendszerbe. Hangsúlyozta azt is, hogy az ellenőrzés folyamata többször is megszakadt: akkor, amikor a levélszavazatok beérkeztek és akkor, amikor az USB-kártyákon és a pendrive-okon tárolt adatokat az informatikai rendszerbe bevitték.

Tanúvallomásában Strenstrom elmondta azt is, kérte a rendőröket, hogy mentsék el a bizonyítékokat, ám ez nem történt meg.

A hét elején egy pennsylvaniai szövetségi bíró leállíttatta a választási eredmények hitelesítésének folyamatát. Ez egy nappal azt követően történt, hogy a tagállam választási bizottsága bejelentette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét, Tom Wolf, Pennsylvania demokrata párti kormányzója pedig azt mondta, aláírásával hitelesíti az eredményt.

Stephanos Bibas pennsylvaniai kerületi szövetségi fellebbviteli bíró pénteken elutasította Donald Trump jogászcsapatának fellebbezését, amit azzal indokolt, hogy a jogászok nem tudták bizonyítani a választási csalásokat.

"A tisztességes és szabad választások a demokrácia éltető erői. A tisztességtelenség vádja komoly dolog. E vádak pontos megfogalmazást, majd bizonyítékot igényelnek. Ebben az esetben egyik sem áll rendelkezésre"

- írta indoklásában a bíró.

(MTI)