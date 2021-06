A cseh köztársasági elnök számára undorítóak a transzneműek

Miloš Zeman cseh köztársasági elnök egy interjúban hozakodott elő a gondolatával, és egyetértett Orbán nézeteivel. Arról is beszélt, hogy őt a szüfrazsettek, a Me too-mozgalom és a Prága Pride is zavarja.

A CNN-nek adott interjújában nevezte undorítónak a transzneműeket Miloš Zeman cseh köztársasági elnök, akit a melegellenessé fazonírozott magyar pedofiltörvényről is kérdeztek – írja a Telex.

Miloš Zeman 2014. május 24-én a lengyel szenátusnál vendégeskedett

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0pl/The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

A lap szerint a köztársasági elnök a következőket mondta az interjúban:

„Ha valaki nemváltoztató műtéten esik át, azzal lényegében az öncsonkítás bűnét követi el. Minden műtét kockázatot jelent, és ezek a transzneműek számomra undorítóak”.

Csehország elnöke szerint az EU bármely tagországának belügyeibe való beavatkozás durva politikai hibának számít, és Orbánt is megvédte a Reuters cikke szerint. Zeman úgy látja, a magyar miniszterelnök azt mondta, ő nem a homoszexualitás ellen van, de ellenzi nemcsak a szülők, de a gyerekek felvilágosításának manipulálását is. Az elnök hozzátette, nem lát okot arra, hogy ne értsen egyet Orbánnal, és arról is beszélt, hogy őt zavarják a szüfrazsettek, a Me too-mozgalom és a Prága Pride is.

A Telex emlékeztetett rá, Orbán a múlt héten az Európai Tanács ülésén arról beszélt, hogy a törvény nem a homoszexualitásról szól, hanem a gyermekek védelméről. A magyar miniszterelnök szerint a kritikusok anélkül kritizálják a törvényt, hogy elolvasták volna. A múlt csütörtöki ülésen többen is jelezték Orbánnak, hogy el lehet hagyni az Európai Uniót.

Forrás: edition.cnn.com, reuters.com, telex.hu