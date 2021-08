Miközben ezrek próbálnak elmenekülni Afganisztánból és már kiskorú lányokra vadásznak, a fegyveres tálibok úgy dodzsemeznek Kabulban, mintha egy vidám búcsúban volnának – videó

A radikális iszlamista tálibok az ország nagy részét, egyben Kabult is elfoglalták, ezért ezrek próbálnak elmenekülni a pániktól rettegve Afganisztánból. Már arról is jöttek hírek, hogy a fegyveresek elkezdték begyűjteni a 12 év körüli lányokat szexrabszolgának, a 12 és 45 év közötti hajadon nőket pedig hadi zsákmánynak tekintik. Mindeközben nyilvánosságra hoztak egy olyan felháborító videót is, amelyen a tálibok önfeledten játszadoznak, mintha a búcsúban volnának.

A tálib lázadók vasárnap hatoltak be Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Az emberek lehetőség szerint igyekeznek elhagyni a tálibok megszállta területeket, minden lehetséges ingóságukat is magukkal szállítva. Csak az USA-nak mintegy hatvanezer embert kell evakuálnia az országból, amire nem voltak felkészülve – a hírek szerint Joe Biden elnök számára is meglepetés volt, hogy a tálibok átvették a hatalmas Afganisztán fölött. Miután a terrorista mozgalmakhoz is köthető szervezet az elnöki palotát is elfoglalta, az ország első embere pedig elmenekült, a magukra maradt civilek közül sokan úgy próbáltak kijutni az országból, hogy egy induló katonai gépbe kapaszkodtak kívülről, ám a felszállást követően lezuhantak róla.

Eközben a tálibok nem a különböző szervezetekkel tárgyalnak, nem nyugtatják meg a rettegő civileket, hanem önfeledten dodzsemeznek:

A talibán igyekszik egyfajta moderált arcát mutatni, amióta megindult a pár hete tartó előretörésük, és nyilvánvalóvá vált, hogy hamarosan átveszik Afganisztán irányítását. Ugyanakkor, ahogy a BBC riportja is bemutatta, nem is tagadják a sária törvényként hivatkozott, a sötét középkort idéző zagyvaságaikat.

Két évtizede nem voltak ilyen szigorú szabályai az életnek Afganisztánban:

a nők a tálibok uralma alatt nem dolgozhatnak, a lányok nem járhatnak iskolába, a nőknek el kell takarniuk arcukat és csak férfi rokon kíséretében hagyhatják el otthonukat. A zene a tévé és a filmek be vannak tiltva.

Érvelnek a kézlevágás mint jogos büntetés és a nők jogfosztása mellett is. Hétfőn – bár sokáig kedvesnek tűntek – a CNN tudósítóját egy ponton az utca szélére parancsolták a tálib harcosok, hiszen

ő nő.

Közben már Kabulban randalíroznak a tálib harcosok, és házról házra járnak, hogy összegyűjtsék a 12 évnél idősebb hajadon lányokat.

Iszlamista szélsőséges tálib fegyveresek járőröznek Kabulban 2021. augusztus 16-án. Előző nap tálib fegyveresek behatoltak az afgán fővárosba és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. A tálibok a főváros valamennyi területét ellenőrzésük alá vonták és Asraf Gáni afgán elnök is elhagyta az országot. MTI/EPA/STRINGER

Az EU-tagországok külügyminiszterei rendkívüli tanácskozást tartanak kedden

Az EU-tagországok külügyminiszterei rendkívüli tanácskozást tartanak kedden az Afganisztánban kialakult helyzetről, videokonferencia keretében – közölte hétfőn a miniszteri tanács sajtószolgálata.

"A legújabb afganisztáni fejleményeket, valamint a partnerekkel az elmúlt napokban és órákban folytatott intenzív tanácskozásokat követően úgy döntöttem, hogy kedd délután rendkívüli tanácskozásra hívom össze az uniós tagállamok külügyminisztereit" – jelentette be hétfő délutáni Twitter-üzenetében, Josep Borrell, az EU kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője.

Több uniós tagállam megkezdte az afgán fővárosban szolgálatot teljesítő diplomáciai személyzete evakuálását, miután a radikális iszlamista tálibok az ország nagy részét, egyben Kabult is elfoglalták.

A tálib lázadók az amerikai és egyéb nemzetközi erők kivonásának májusi kezdetekor indítottak általános támadást a kormányerők ellen, és az elmúlt bő egy hétben elfoglalták az ország tartományi központjait, szinte egyetlen puskalövés nélkül; a legtöbb helyen a kormányerők egyáltalán nem vagy alig tanúsítottak ellenállást. Asraf Gáni afgán elnök vasárnap elhagyta az országot, és nem sokkal később a felkelők elfoglalták a fővárost is.

Afganisztánból távozni akaró emberek másznak be a kabuli nemzetközi repülőtérre 2021. augusztus 16-án, miután elterjedt a hír, hogy külföldi országok vízum nélkül is kimenekítik a helyi lakosokat. Előző nap a tálib lázadók harc nélkül behatoltak Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Asraf Gáni afgán elnök elmenekült az országból, a tálibok pedig a főváros teljes területét ellenőrzésük alá vonták. Fotó: MTI/EPA

Biden határozottan kiáll az amerikai csapatok kivonásáról szóló döntése mellett

"Határozottan kiáll" az amerikai csapatok kivonásáról szóló döntése mellett Joe Biden amerikai elnök. Az elnök hétfőn, a Fehér Házban tartott beszédében úgy fogalmazott , "határozottan kiállok a döntésem mellett".

Húsz év alatt a saját káromon megtanultam, hogy soha nem volt megfelelő az alkalom az amerikai csapatok kivonására

Biden azt mondta: azzal a választással kellett szembenéznie, hogy tartja magát az előző adminisztráció által megkötött megállapodáshoz, vagy további több ezer katonát küld Afganisztánba a háború "harmadik évtizedét" megkezdve.

Az elnök hozzátette: nem fogja megismételni a múlt hibáit és nem bánta meg a döntését. Biden azt mondta: inkább elfogadja a kritikákat, mintsem egy következő elnökre bízza a döntést.

Az afganisztáni kivonulásról szóló döntés "Amerika szempontjából helyes volt"

- mondta.

Biden elismerte azonban, hogy az afganisztáni polgári kormány összeomlása gyorsabban bontakozott ki, mint amire számítottak.

"Tisztán láttuk a kockázatokat, minden esetre felkészültünk, de mindig megígértem az amerikai népnek, hogy egyenes leszek. Az az igazság, hogy ez (az afganisztáni kormányzat összeomlása) gyorsabban alakult ki, mint amire számítottunk" – fogalmazott.

Beszédében egyértelműen az afgán vezetőkre hárította a Kabul bukása miatti felelősséget, mondván, "az afgán politikai vezetők feladták és elmenekültek az országból".

Az amerikai elnök felvetette az afgán hadsereg felelősségét is, akik – mint fogalmazott -

összeomlottak, néha anélkül, hogy megpróbáltak volna harcolni

"Az amerikai csapatok nem tudnak, és nem is szabad harcolniuk, illetve meghalniuk egy olyan háborúban, amelyet az afgán erők nem hajlandóak megvívni magukért" – tette hozzá.

Kifejtette, emlékeztetni akarja az országot arra, mi vezetett idáig és mi az amerikaiak érdeke Afganisztánnal kapcsolatban. Kiemelte, hogy csaknem 20 évvel ezelőtt azzal az "egyértelmű céllal" indultak Afganisztánba, hogy kézre kerítsék azokat, akik felelősek a 2001. szeptember 11-i terrortámadásért. "Soha nem adtuk fel a vadászatot Oszama bin Ladenre, és el is kaptuk. Ez egy évtizeddel ezelőtt történt. Afganisztáni küldetésünknek soha nem kellett volna nemzetépítésről szólnia. Az egyetlen alapvető nemzeti érdekünk Afganisztánnal kapcsolatban ma is az, ami mindig is volt, az amerikai hazát érő terrortámadások megakadályozása" – fogalmazott.

Biden arról is beszélt, hogy amennyiben a tálibok megtámadják az amerikai csapatokat, miközben a kiürítéssel kapcsolatos műveleteket hajtják végre, akkor az "amerikai fellépés gyors, a válasz pedig erőteljes lesz". "Szükség esetén pusztító erővel védjük meg az embereinket" – hangsúlyozta az elnök.

