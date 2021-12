A szakértő januárra valóságos vírusviharra számít

Napi 300.000 fölé nőtt a fertőzések száma Amerikában, ez új rekord.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a Covid-19 omikron variánsának elképesztő ütemű terjedése miatt a következő hetekben komoly fennakadásokra kell számítani az Egyesült Államokban – ráadásul az év végi ünnepek és utazások is rontani fognak a helyzeten- írja Népszava.hu.

Dr. Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem az MSNBC tévének nyilatkozó szakértője januárban valóságos vírusviharra számít, a rengeteg fertőzés miatt nehéz lesz fenntartani a mindennapi életet és az egész társadalom meg fogja érezni a nyomást. A Fehér Ház vezető egészségügyi tanácsadója, Dr. Anthony Fauci úgy véli, hogy az esetek száma egészen január végéig emelkedni fog, ezért továbbra is szükség van a védőoltásokra, a maszkviselésre és a távolságtartásra.

Az omikron az eddigi adatok szerint ritkábban okoz súlyos, kórházi ápolást igénylő megbetegedést és úgy tűnik, van rá esély, hogy teljesen ki is szorítsa az idáig domináns delta variánst. Ugyanakkor az omikron sokkal fertőzőbb, s a nagyobb tömegből máris 27 százalékkal többen kerülnek kórházba, mint december elején. A kórházak és sürgősségi ellátók nehéz helyzetbe kerültek, de a romló helyzet ki fog hatni az iskolákra és a kiskereskedelemre is. A CNN-nek a Baylor Egyetem szakértője, Dr. Peter Hoetz azt mondta, hogy nem szabad félvállról venni az omikron variánst, mert „elég nehéz idők járnak”, ráadásul az egészségügyi személyzetből is sokan kidőltek. A járványügyi hatóság eközben tízről öt napra csökkentette a fertőzés észlelése utáni karantén idejét. A tapasztalat szerint ugyanis a koronavírus az első tünetek megjelenése előtti és utáni egy-két napban terjed a legnagyobb valószínűséggel.

Az az érv is gyakran elhangzik, hogy az Egyesült Államok a vakcináknak és a Covid elleni tabletták megjelenésének köszönhetően sokkal jobb helyzetben van, mint korábban. A 12 feletti amerikaiak 83 százaléka kapott már legalább egy oltást és 71 százalékuk tekinthető „teljesen beoltottnak”. Joe Biden elnök, akinek támogatottságát erősen megviselte a járvány elhúzódása és az emiatt is megugrott infláció, szövetségi segítséget ígért, egyebek mellett például katonaorvosokat küldenek a kórházakba. Viszont kénytelen volt beismerni, hogy pusztán a szövetségi kormány eszközeivel képtelenség úrrá lenni a járványon, ahhoz az egyes államokra is szükség van.

A koronavírusból azonban politika lett, a republikánus vezetésű államok többsége nem kér az oltás kötelezővé tételéből. A helyzetre jellemző, hogy Donald Trump volt elnöknek is kijut a kritikából, amiért az utóbbi hetekben ő is mindenkit az oltás felvételére bátorít. Az Egyesült Államokban jelenleg napi 1200 körüli halálesetet regisztrálnak és eddig összesen 821 ezer ember vesztette életét a járványban. A lakosság arányát tekintve mindkét adat sokkal jobb, mint a magyarországi statisztika. A hazai 39 ezer halott például a 33-szor akkora lakosságú Egyesült Államokban több mint egy és negyed milliónak felelne meg.

Forrás: Népszava.hu