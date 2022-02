Nagyon csúnya következményei lesznek, ha Európa szívózik Oroszországgal, mindannyian megérezzük majd

Elképesztő gázárat fog fizetni Európa a katonai akció hatására belengetett gazdasági szankciók miatt – üzenték az orosz elnök legbelső köréből.

Nemrég a német kancellár tett bejelentést, hogy leállítják az Északi Áramlat 2 nevű gázvezeték németországi engedélyezését az oroszellenes szankciók jegyében, írja a Portfolio. Erre válaszként éles reakciót küldött Dimitrij Medvegyev, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács elnökhelyettese:

Nos, üdv a szép új világban, amelyben az európaiak nagyon hamar 2 ezer eurót fognak fizetni ezer köbméter gázért.

Csak összehasonlításképpen: jelenleg a holland TTF gáztőzsdén a márciusi lejáratra 80 euró körül jár egy megawattórára a jegyzés (a nemrégen már végbement 8 százalékos emelkedés után).

Karácsony előtt már amúgy is új történelmi csúcsot jelentett a gázár. Medvegyev most azt vázolta, hogy az Északi Áramlat 2 engedélyezésének leállításával elmaradó plusz orosz szállítási kapacitás, illetve az egyéb európai importlehetőségek korlátozott volta, továbbá áprilistól az intenzív betárolási igény miatt extrém árszintre fogja feltornászni a gáz árát, ami akár tartósan is megmaradhat.

Mindez persze óriási kihívásokat jelentene egész Európa-szerte az ipari fogyasztóknak, de a háztartásoknak és az államháztartásoknak is, hiszen egy ilyen árszint tartós elviselése rengeteg forrást emésztene fel.

