Putyin Svédországot és Finnországot is megfenyegette

Az orosz külügyi szóvivő szerint „súlyos katonai és politikai következménnyel járna” az, ha akár Svédország, akár Finnország csatlakozna a NATO-hoz – szúrta ki a Telex az orosz politikus Twitter-bejegyzésében.



Fotó: MTI

Maria Zakharova külön válaszlépésekkel fenyegette meg Finnországot, akinek miniszterelnöke csütörtökön elismerte, Ukrajna orosz inváziója „megváltoztatja” a tagságról szóló vitát az országban.

#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.