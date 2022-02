Putyin bevetette a serege felét, de beletört a bicskája Ukrajnába: rengeteg fegyver érkezik nyugatról

A Politico elemzése szerint az Ukrajna körül felsorakoztatott orosz csapatok fele már csatlakozott a harci műveletekhez, és a nyomás nőni fog, mert Moszkva felszólította „minden egységet”, hogy a következő napokban vonuljon be Ukrajnába.

A heves ellenállás várható volt, ám az ukrán gerillataktika szertefoszlatta Moszkva reményeit arra, hogy gyorsan és kevés áldozattal elfoglalja a fontosabb pozíciókat.

Egyelőre egyetlen nagyobb város sem tudtak teljesen megszállni.

Az orosz csapatok már behatoltak Kijevbe, ahol jelenleg is harcok zajlanak, erről itt nézhet meg egy közeli videót:

#Kyiv . Shooting at close range pic.twitter.com/8pn894Bhou

Itt a fő csapás itt még hátra van. A hírek szerint északról, nyugatról és délről páncélos alakulatok közelítenek Kijev és a kormányzati negyed felé, ám rengeteg fegyver érkezik hamarosan, mivel már 27 ország tett ígéretet arra, hogy további fegyvereket küld.

Németország engedélyt adott Hollandiának 400 német gyártású rakétavető leszállítására.

Szlovákia is lőszerrel segíti a védekezést.

Lengyelország már meg is kezdte a lőszerek szárazföldi szállítását

A Politicónak nyilatkozó amerikai szakértő szerint, hogy az orosz hadi vezetés frusztráltnak tűnik, mert a műveletek nem haladnak a várt tempóban, a lakosság pedig folyamatosan Molotov-koktélokkal semmisíti meg az orosz haderőt.

The Molotovs hit the occupants' equipment in #Kharkov. pic.twitter.com/WiF33Gzx67