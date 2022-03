Találat ért egy evakuációs ellenőrzőpontot Kijevtől északnyugatra, két gyerek meghalt

A Kijevtől északra található Irpinyiben történt az eset, a CNN szerint két aknavető-, vagy tüzérségi löcedék csapódott be, a támadásban hárman haltak meg. Az ENSZ szerint már másfél millióan hagyták el Ukrajnát.

Ellenőrzőpontot ért el a tüzérségi tűz, két gyerek meghalt

A Telex a CNN-re hivatkozva arról számolt be, hogy vasárnap Kijevtől északra, Irpinyiben találat ért egy evakuációs ellenőrzőpontot, a támadásban hárman haltak meg, az áldozatok közül ketten kisgyerekek voltak az ukrán hatóságok és más médiatermékek szerint.

Irpinyi lakosok kelnek át egy lerombolt hídon március 5-én

Fotó, címlapkép: AFP/Aris Messinis

Az Anadolu hírügynökség fotósa a helyzínen tartózkodott, ő ezt rögzítette:

Footage shows an explosion in Ukraine's Irpin city while civilians flee the region.

Located on the Irpin River, near the capital Kyiv, Irpin is one of the regions where clashes between Russian and Ukrainian forces are underway.https://t.co/wlKpiNNnmP

: Servet Ulku pic.twitter.com/fB0fsrOrfz