Már az orosz-ukrán háború előtt sem volt egyszerű a helyzet, de ez most tovább fokozódhat.

Fotó: MTI/Balázs Attila

A világ egyik legnagyobb műtrágyagyártó vállalatának, a Yara Internationalnak vezetője szerint az ukrajnai háború sokkot fog okozni a globális élelmiszerellátásban, ahogy az élelmiszerköltségekben is – írja a hvg.hu. A cég jelentős mennyiségű alapvető nyersanyagot vásárol Oroszországból. A műtrágyaárak már eddig is magasak voltak a megugró nagykereskedelmi gázárak miatt. A vállalat vezetője, Svein Tore Holsether azonban arra is figyelmeztetett, hogy a helyzet még nehezebbé válhat.

Már a háború előtt is nehéz helyzetben voltunk... most pedig további zavarok keletkeztek az ellátási láncokban, és közeledünk a szezon legfontosabb szakaszához az északi félteke számára, ahol sok műtrágyának kell továbbhaladnia, és ez nagy valószínűséggel hatással lesz a helyzetre.

Oroszország és Ukrajna a világ legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszertermelői közé tartozik. Az ország hatalmas mennyiségű tápanyagot, például káliumot és foszfátot is termel, amelyek a műtrágyák kulcsfontosságú összetevői, és amelyek lehetővé teszik a növények és a termények növekedését.

A világ népességének fele a műtrágyáknak köszönhetően jut élelemhez... és ha ezt egyes növények esetében eltávolítják a földekről, [a terméshozam] 50 százalékkal csökken. (...) Számomra nem az a kérdés, hogy globális élelmiszerválság felé haladunk-e, hanem az, hogy mekkora lesz a válság

– nyilatkozta Holsether a BBC-nek.

Forrás: hvg.hu

