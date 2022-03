Twitter-csatározás indult az orosz-ukrán helyzet kapcsán.

Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

A napokban érdekes poszt jelent meg az orosz nagykövetség Twitter-profilján. Ebben azt írták, hogy rengeteg magánszemély és szervezet levélben biztosította őket a támogatásukról – összegzi a telex.hu.

– írták posztjukban.

A német nagykövetség nem állta meg szó nélkül a posztot, így reagált:

– szólt a válaszuk.

Dear subscribers, we have received a great number of letters of solidarity from South Africans, both individuals and organizations. We appreciate your support and glad you decided to stand with us today, when Russia, like 80 years ago, is fighting Nazism in Ukraine!