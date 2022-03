Lecserélték a hagyományos útjelző táblákat.

Fotó: @shaunwalker7/Twitter

A Guardian helyi tudósítója, Shaun Walker néhány újkeletű közlekedési táblát fotózott le Ukrajnában.

– állnak az üzenetek egymás alatt.

A telex.hu információi szerint Ukrajnában sorra távolítják el az eddigi táblákat – legyen szó az autópályák tájékoztató tábláiról vagy a városok, falvak helységneveiről. Ezzel részben szeretnék megnehezíteni a megszálló orosz csapatok dolgát a tájékozódásban. Több autópálya tábláira is kivetítették a legendássá vált jelmondatot: „Orosz hadihajó, húzzatok a faszba!” Máshol pedig pirossal áthúzott Putyin-fejekre cserélik őket.

Road sign in Odessa

Straight on: fuck off

Left: fuck off again

Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9