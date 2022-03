Teljesen kikészült az orosz influenszer, őt is elérték a szankciók – videó

A fiatal, orosz influenszer szemébe is könnyeket az Ukrajna elleni háború, őt is elérték a kiszabott szankciók.



Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis szigorú korlátozásokat vezetett be országában, többek között betiltatta az Instagram-ot és a Facebook-ot is.

Emiatt borult ki a fiatal orosz influenszer, aki hatalmas könnyeket hullajtva próbálja meg feldolgozni a tényt, hogy két nap múlva búcsút inthet Instagram-oldalának, ahová ezentúl nem tudja posztolni majd nap mint nap, hogy éppen melyik luxus boltban vásárol, vagy hogy méregdrága kaviárral nyomja el éhségét ebédidőben – írja a Tények.hu.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr