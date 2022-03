A Krím annektálásának 8. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen jelent meg az olasz luxuskabátban.

Fotó: Sergei GUNEYEV / POOL / AFP

Pénteken a moszkvai Luzsnyiki stadionban tartották a Krím annektálásának 8. évfordulós ünnepségeit. Itt természetesen az orosz elnök is megjelent, a szereplése arról vált híressé, hogy élő közvetítés közben, egy mondat közepén keverték le az adásból. Egyelőre nem derült ki, hogy mi történt.

Most azonban az orosz elnök fellépése egy másik okból is megragadta a közvélemény figyelmét – írja a telex.hu.

Putyin egy 12000 eurós – nagyjából 4,5 millió forintos – olasz, Loro Piana márkájú luxuskabátban beszélt a népéhez.

Azóta már több olasz lap – a Messaggero és a Tempo – is felkapta a témát, de a brit megabulvárlap, a Daily Mail is megírta. Emellett az internetet, főként a Twittert is elárasztotta a többmilliós kabát híre,

ami egyébként nagyjából kétszer annyiba kerül, mint amennyi az orosz éves átlagbér.

A kabátválasztás nem csak azért érdekes, mert az amúgy sem túl nagy jólétben élő orosz átlagemberekre éppen egy elég kemény időszak vár összeomló rubellel, üres polcokkal, hanem azért is, mert a nyugati cégek kivonulása és a szankciók után a Kreml igyekszik azt bizonygatni, hogy a nyugati termékek nélkül is jól meglesznek Oroszországban.

