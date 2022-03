Valamit ki kellett találni, ha már a McDonald's felfüggesztette az országban az éttermei nyitvatartását.

Március 12-én nyújtották be a szabadalmi kérelmet Oroszországban a Ványa Bácsi nevű új gyorsétteremlánc logójára. Úgy tűnik, nem ültek sokat a döntésen, ma ugyanis már meg is nyílt az étteremlánc első szemeMoszkvában – adta hírül a 444.hu. A Twitteren terjedő fotókon látszik, hogy a logó és a teljes dizájn egyértelműen a McDonald's-ra hajat, de láthatóan ez senkit sem zavar Oroszországban.

A logó gyakorlatilag olyan, mint a McDonald’s sárga M-je 90 fokkal elforgatva.

