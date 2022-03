Kitüntették az ukrán határőrt, aki elküldte az orosz hadihajót, az ENSZ szerint civilek ezrei halhattak meg Mariupolban

Továbbra sincs vége az orosz-ukrán háborúnak, az ukrán hadvezetés szerint az orosz visszavonulás csak félrevezetés.

Az orosz-ukrán háború 35. napján továbbra sem hallgatnak a fegyverek.

A 2022. március 29-én készült képen egy megrongálódott orosz harckocsi látható az északkeleti Trosztyanec városában. Ukrajna 2022. március 26-án közölte, hogy erői visszafoglalták az orosz határ közelében fekvő Trostianets városát, amely az első városok egyike volt, amely Moszkva ellenőrzése alá került az egy hónapja tartó invázió során.

Fotó, címlapkép: AFP/Fadel Senna

Ukrán hadvezetés: félrevezetés az orosz csapatok visszavonulása

A hvg.hu cikke szerint az ukrán katonai vezetés úgy véli, hogy az orosz visszavonulás csak félrevezetés, erről a BBC is beszámolt. A Facebookon közzétett napi műveleti értékelésben azt írták, hogy az orosz egységek továbbra is távolodnak Kijevtől és Csernyihivtől is, az orosz vezérkar pedig azt közölte nemrég, hogy a hadműveleteit a keleti, donbaszi területre fogja összpontosítani.

Az ukrán vezérkar szerint a kivonulások "valószínűleg egyes egységek rotációját" szolgálják, vagyis csak lecserélik a veszteségeket szenvedett egységeket. John Kirbyt, a Pentagon szóvivőjét is idézik, aki szerint a Kijevet fenyegető veszély a várostól távolódó orosz csapatmozgások ellenére is fennmarad. Az ukrán vezérkar azt is megjegyezte, hogy az oroszok keleten, Donyeck közelében továbbra is keményen harcolnak. (hvg.hu)

Kitüntették az ukrán határőrt, aki elküldte az orosz hadihajót "a faszba"

A 444 a Guardian cikke nyomán arról számolt be, hogy magas rangú kitüntetést vett át Roman Hribov ukrán határőr, az Odesszától nem messze fekvő Kígyó-sziget egyik védője.

Hribov volt az, aki az orosz invázió első napján a szigetet fenyegető, és a védőket megadásra felszólító orosz hadihajónak a rádión azt felelte, hogy "orosz hadihajó, húzz a faszba!" (kiejtés szerinti átírásban az eredeti szöveg: roszkij vojennyij korabl, idi na huj!)

A cikk szerint a szigetet elfoglalták az oroszok a rádióforgalmazás után, és egy ideig azok a hírek jártak, hogy a védők mind egy szálig meghaltak. Később kiderült, hogy a védők fogságba estek, és a napokban engedték őket szabadon egy fogolycsere keretében. (444)

ENSZ: több ezer civil halhatott meg Mariupolban

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi missziójának vezetője, Matilda Bogner szerint civilek ezrei halhattak meg az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolban azóta, hogy négy hete az orosz csapatok elkezdték tüzérségi és más eszközökkel válogatás nélkül támadni a kikötőváros épületeit és infrastruktúráját. Pontos számaik még nincsenek, dolgoznak azon, hogy az áldozatok számát megerősítsék. Az ENSZ információi szerint az ukrajnai háborúban annak kitörése óta megerősítetten 1179 civil halt meg, és 1860-an sebesültek meg.

A város polgármesterének szóvivője hétfőn azt közölte, hogy csaknem 5 ezer civil, köztük 210 gyerek halt meg a városban az ostrom kezdete óta – olvasható a lengyel Rzeczpospolita cikkében. (Rzeczpospolita)