A szomszédban már drasztikusan drágulnak a lakossági energiaárak

Horvátországban április 1-jétől emelkednek a lakossági energiaárak: az áram 9,6 százalékkal a gáz legfeljebb 20 százalékkal drágul a kormány intézkedései nyomán – írta a Vecernji List című horvát napilap pénteken.

Autósok állnak sorban egy zágrábi benzinkútnál, hogy tankoljanak.

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

Zágráb az általános forgalmi adó (áfa) csökkentésével és támogatásokkal próbálja védeni a lakosságot az áremelkedési hullámtól. A kabinet beavatkozása nélkül az áram 23 százalékkal, a gáz 79 százalékkal drágult volna.

A kormány hosszú távon 25 százalékról 13 százalékra csökkentette a gáz áfáját, április 1-jétől jövő március 31-ig tartó időszakra pedig 5 százalékra. A villamos energia áfája marad 13 százalék, ugyanakkor az energiadrágulás és az attól elmaradó áremelés különbözetét a Horvát Elektromos Művek (HEP) vállalja át.

A szociális juttatásokat 200 kunáról 400 kunára emelték, míg 4000 kuna összeghatárig (megközelítőleg 196 ezer forint) a nyugdíjasok egyszeri támogatásban részesülnek, a nyugdíjak nagyságától függően.

A gázártámogatás a mikro-, kis- és közép vállalkozásokat is érinti, egy meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben.

Emellett Horvátország is küzd az üzemanyagár emelkedésével. Zágráb az elmúlt időszakban többször is maximálta a kőolajtermékek árát. Utoljára nem fagyasztotta be a kiskereskedelmi árakat, helyette rögzítette a kereskedői árrést és ideiglenesen csökkentette a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékét. Így a benzin és a gázolaj árát hetente korrigálják, a piaci folyamatoktól függően.