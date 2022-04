Rengeteg katonát küldött a biztos halálba Putyin, a Csernobilban harcolóknak legfeljebb egy évük maradt

Herman Galuscsenko, Ukrajna energiaügyi minisztere szerint minden egyes orosz katona, aki a Csernobili Kizárási Zónában harcolt, jelentős mennyiségű radioaktív sugárzásnak volt kitéve, ráadásul megfelelő védelmi felszerelés nélkül.



Kép: Pixabay

A miniszter szerint az is egyértelmű, hogy még a katonai felszereléseiket is súlyos szennyeződés érte, köztük azok is, amelyek a radioaktív porral terített talajt felkavarták. A miniszter elképesztő felelőtlenségről beszélt:

Az orosz katonák tudatlansága annyira magas szinteket mutatott, mint a dozimétereink, amelyekkel a háttérsugárzást ellenőrizzük azokon a helyeken, ahova a betolakodók betették a lábukat

Elmondta azt is, hogy saját puszta kezükkel ásták a szennyezett talajt, radioaktív homokot tettek zsákokba annak érdekében, hogy azt erődként használják és port lélegeztek be.

Egy hónapnyi ilyen kitettség után legfeljebb egy éved van hátra. Mármint élni nem fognak, hanem lassan meghalni a betegségeikben.

Az orosz hadsereg kifosztotta az atomerőművet és a adminisztrációs irodákat, szinte mindent elloptak, ami a kezük ügyébe került, például alkatrészeket és mérőeszközöket.

Nem csak a betolakodók csapatai és a ‘trófeáik’, amik szennyezettek. Az összes katonai felszerelésük is az, ami keresztülment Csernobilon ez mintegy 10 ezer darab eszköz. Mint orosz katona hazavisz egy szeletnyi Csernobilt magával, legyen az élő vagy halott

A fémek kifejezetten jól magukba szívják a radioaktív sugárzást és maguk is radioaktívvá válnak, így akár minden szennyezetté válhat, amely közvetlen kapcsolatba lépett a csernobili erőmű területével vagy berendezéseivel.