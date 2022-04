Az orosz külügyminiszter eligazította a NATO-országokat az ukrajnai béke ügyében

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint ha a NATO-országok valóban meg akarják oldani az ukrajnai helyzetet, akkor nem visznek oda több fegyvert.



Fotó: Yuri KOCHETKOV / POOL / AFP

Az orosz külügyminiszter szombaton a Hszinhua kínai hírügynökségen megjelent interjújában arra szólította fel a NATO tagországait, hogy

ne szállítsanak több fegyvert Ukrajnának, "ha valóban meg akarják oldani az ukrajnai válságot".

Lavrov azt is kijelentette, hogy az ukrajnai "különleges hadművelet" továbbra is a terveknek megfelelően halad és az ellenállás dacára minden kitűzött célt el fognak érni. Az orosz külügyminiszter azt mondta, a háború kezdete óta egymillió embert menekítettek ki Ukrajnából Oroszországba, köztük 120 ezer külföldit, akik között 300 kínai is van.

Csaknem minden nap tárgyalnak az ukrán féllel, de nem haladnak könnyen, ennek oka Lavrov szerint a kijevi hatalom nyugati támogatóinak harcias retorikája.

A veszteségekről és a menekültek, pontosabban Oroszországba vitt emberek számáról sem Lavrov, sem Zelenszkij állításait nem lehet ellenőrizni. Zelenszkij ugyanis azt mondta, ötezer embert erőszakkal hurcoltak oroszországba.

Eközben dúlnak a harcok az ország keleti részén, Harkivnál az oroszok erős katonai nyomást gyakorolnak az ukránokra, akik ezzel szemben taktikai sikerekről számolnak be a térségben, bár Zelenszkij elnök elismerte, hogy súlyos a térségben a hadi helyzet.