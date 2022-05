Oroszország kivonulhat a Nemzetközi Űrállomásról a szankciók miatt

A döntés már elvileg megszületett, legalábbis a Roszkozmosz főigazgatója erről nyilatkozott szombaton egy orosz állami tévének.

Az orosz űrprogram vezetője, a Roszkozmosz főigazgatója, Dmitrij Rogozin a RIA és a TASS orosz állami hírügynökségek hírei szerint arról beszélt az állami tévében szombaton, hogy megszületett a döntés arról, hogy Oroszország kivonuljon a Nemzetközi Űrállomásról (International Space Station, ISS) – közölte a Bloomberg cikke nyomán a portfolio.hu.

Fotó: Illusztráció/wikipedia Közkincs/NASA

A lépésre az orosz-ukrán háború miatt Oroszország ellen bevezetett szankciók kapcsán határozta el magát az orosz fél.

Rogozin annyit közölt az állami tévé interjújában, hogy a kötelezettségeiknek megfelelően egy éves "felmondási idővel" tájékoztatják a partnerereket az ISS-en végzett munkájuk befejezéséről.

Rogozin már korábban is azzal fenyegetőzött, hogy az oroszok befejezik a munkát az űrállomáson, legutóbb ezt a hónap elején tette meg, akkor az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és Kanadát szólította fel az orosz űriparban résztvevő cégek elleni szankciók felhagyásával – emlékeztet a portfolio.hu, amely szerint a háború kezdetéig még a folyamatosan romló helyzet ellenére is jó maradt az együttműködés az oroszok és és az Egyesült Államok – valamint szövetségei – között az űrállomáson. A háború kitörése, Oroszország elszigetelődése azonban ennek a munkának is véget vethet.

"A NASA, amely 2030-ig tervezi az űrállomás üzemeltetését, az űrsiklók 2011-es nyugdíjazása óta továbbra is orosz Szojuz űrhajókkal szállítja az űrhajósokat az ISS-re és vissza. Az amerikai űrügynökség mostantól inkább a magánűrrepülésekre számíthat. Elon Musk SpaceX nevű vállalata szerdán indított útnak négy űrhajóst a NASA és az Európai Űrügynökség megbízásából"

A Bloomberg cikke szerint szerdán három amerikai és egy olasz űrhajós kötött ki az űrállomáson, csatlakozva három másik amerikai, három orosz és egy német asztronautához.