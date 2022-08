Kínai vadászgépek indultak Tajvan felé, mert az amerikai házelnök mégis landolt a szigeten

A kommunista Kína tiltakozása ellenére leszállt a mára már gyakorlatilag független országként működő Tajvanra Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke – számolt be külföldi híradások alapján a Telex.



Fotó: Twitter/Nancy Pelosi

A politikus gépe helyi idő szerint 22:44-kor ért földet – Szingapúrból érkezett –, és ahogy leszállt, máris üzent a Twitteren, és tudatta, hogy az USA megingathatatlan elkötelezettséggel támogatja Tajvan demokráciáját.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST