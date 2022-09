Mintegy 250 ezer útlevelet szerzünk Törökországtól

Újfajta, biometrikus típusról van szó.

MTI Fotó: Varga György

Az új típusú útleveleket hétfőn kezdték nyomtatni Törökországban. Az ennek örömére összehívott sajtótájékoztatón a Hürriyet szerint Szulejmán Szojlu török belügyminiszter azt mondta, Törökország most már nemcsak saját, de más országok útleveleit is nyomtatni fogja, köztük Magyarországét is – mutat rá a hvg.hu.

Megállapodásunk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására. Később francia útleveleket is fogunk nyomtatni

- mondta a belügyminiszter.