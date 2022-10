A déli vasúti hídon készült egy fotó.

A herszoni orosz hatóság szombaton felszólította a dél-ukrajnai város polgári lakosságát, hogy haladéktalanul hagyja el a várost – írja a 24.hu. A Moszkva által kinevezett megyei közigazgatási hivatal Telegram csatornáján “a fronton kialakult helyzettel és “a tömeges tüzérségi támadások megnövekedett veszélyével” indokolta a felszólítást. A lakosok kimenekítése a város melletti Dnyeper folyó bal partjára szerda óta tart.

Közben a város déli részén már ukrán zászló tűztek ki egy vasúti hídra. Az ukrán hadsereg még nem ért ide, ukrán partizánok tehették ki a lobogót. A jelenséget meg is örökítették, a Twitteren látható:

In #Kherson they prepare for liberation. The Ukrainian flag is already flying at the railway track over the Kosheva River in SW Kherson.

