Az EU kiképzőmissziót indít.

Szijjártó Péter/Facebook

Magyarország egyedüliként a konstruktív tartózkodás lehetőségével élt, tehát nem gándolta, de nem is támogatta azt a kiképzőmissziót, amit az EU indít Ukrajna hadserege számára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt Luxemburgban, a külügyi tanács ülését követően – vette észre a telex.hu. A külügyminiszter azt mondta, Magyarország ebben a kiképzésben nem vesz részt, kiképzőket sem küld, a működés költségeihez sem járul hozzá Magyarország.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy nagyon harcias volt a hangulat, a békéről senki sem beszélt, csak ő.

Azt is kiemelte, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába. Eközben a fegyverszállítási támogatásokra újabb összeget szavaztak meg a külügyminiszterek, így már közel 3 milliárd eurónyi összeget fordít az EU erre a célra.

Ezt Magyarország is megszavazta, mondta Szijjártó, de hozzátette: „Jeleztem, hogy nem tudom garantálni, hogy ez a következő alkalommal is így lesz-e, mivel az európai békekeret több más fontos célra is tartalmazott pénzügyi előirányzatot”. Itt említette például az illegális migráció kérdését, amit beszámolója szerint Magyarország is nagyon megérez.