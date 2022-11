Egy oroszok és az ukránok által is használt rakéta csapódhatott be Lengyelországba: csak a roncsok alapján nem lehet eldönteni, ki lőtte ki

Az ukrán határ közelében, de már lengyel területen becsapódott rakéta roncsai "hasonlítanak egy ukrán Sz-300-as" légvédelmi rakéta darabjaira, mondta szerdán az orosz Izvesztyija katonai szakértője, Anton Lavrov.

Az Sz-300-as légvédelmi rendszert a hetvenes években a Szovjetunió fejlesztette ki, a varsói szerződés országaiban is rendszeresítették. Az ukrán haderőnek valóban vannak Sz-300-asai, a háború kezdetén például Szlovákia is átadta nekik saját Sz-300-as rendszereit. Kizárólag a roncsok alapján tehát lehetetlen eldönteni, hogy a rakétát az oroszok vagy az ukránok lőtték ki. Az oroszok a háborúban több ilyen Sz-300-as rendszert is átalakítottak földi célpontok támadására, Mikolajivot, Odesszát is lőtték ilyenekkel. De egy ilyen légvédelmi rakéta átalakítás nélkül is veszélyt jelenthet földi célpontokra is. Ha elvéti a célját a levegőben, akár több száz kilométerrel odébb csapódhat be.

Ez utóbbira Lavrov is utalt, mint mondta, ha meghibásodik az önkioldója, a nagy hatótávolságú rendszer rakétái több száz kilométerrel arrébb is landolhatnak.

Az SZ-300-as az egyik legjobb és legsikeresebb fejlesztése a szovjet hadiiparnak. Az első egységeket 1978-ban állították hadrendbe, és az elmúlt több mint négy évtized háborúinak többségében ott volt. A Világgazdaság által idézett BBC korábbi bemutatása szerint

a rakétarendszer több járműből áll, köztük mobil radarállomásból, parancsnoki járműből és a szintén mobil kilövőállomásból.

Egyszerre több rakétát is képes kilőni, amelyek – attól függően, hogy milyen rakétával van felszerelve – akár 400 kilométerről is célba találhatnak. Az SZ-300-at elsősorban légvédelmi, föld-levegő rakétának tervezték, azaz az ellenséges repülők vagy rakéták megsemmisítésére alkalmazható, de kiválóan alkalmas földi célpontok kilövésére is.