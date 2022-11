Az oroszok egyre inkább rászorulnak a fehérorosz kiképzési kapacitásra a harctéri veszteségeik miatt.

Az egyesült államokbeli Institute for the Study of War (ISW) egy friss (november 28-ai) bejegyzésében arról számolt be, hogy a november közepétől készített Maxar-műholdfelvételek alapján az orosz felszerelések – elsősorban harcjárművek – számának növekedését lehet megfigyelni a lengyel és ukrán határhoz is közel fekvő Breszt (Fehéroroszország) egyik gyakorlóterén – számolt be a hírről a portfolio.hu.

Az orosz támadóerők az orosz-ukrán háború első napjaiban egy ukrán közlekedési kamera felvételén. Az elöl lévő harcjárművön jól látható egy szovjet zászló.

Fotó: Illusztráció/Twitter/Nexta TV

Az ISW bejegyzésében olvasható, hogy egy független fehérorosz megfigyelő szervezet hétfőn arról számolt be, hogy az orosz csapatok 15 darab Tor-M2 föld-levegő rakétarendszert és 10 darab meg nem határozott berendezést szállítottak Breszt felé.

Az ISW szerint ezen eszközök telepítése a katonák kiképzése céljából történt, nem pedig egy Fehéroroszországból induló, Ukrajna elleni támadás előkészületei.

A bejegyzésben hozzátették, hogy mozgósítással járó feszültségek, illetve az orosz kiképzők veszteségei miatt Oroszország egyre jobban függ a fehérorosz kiképzési kapacitástól, emellett pedig az ilyen egységek telepítésével a Kreml ukrán erőket is le tud kötni a határ másik oldalán, amelyek így nem a frontvonalon harcolnak. Hétfőn az ukrán vezérkar is úgy nyilatkozott, hogy nem észleltek orosz támadócsapatokat Ukrajna északi határvidékei közelében.

Az ISW szerint bár a Kreml egy közelgő, fehérorosz támadásról szóló hírt terjeszt, egy ilyen fejleménynek kicsi a valószínűsége.