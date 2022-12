Elismerték: orosz területet támadtak az ukránok, dróntámadásokkal "kopogtattak be" Putyin hátsókertjébe hétfőn

Két, mélyen orosz területeken fekvő bázist támadtak meg drónokkal az ukránok hétfőn, az egyik támaszpont mindössze 170 kilométerre fekszik Moszkvától. A támadásokban három orosz katona halt meg.

A Magyar Hang a New York Times nyomán arról számolt be, hogy többszáz kilométerre a frontvonaltól, mélyen orosz területen támadtak meg ukrán drónok hétfőn egy orosz katonai repteret, a támadást pedig az ukránok el is ismerték.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO/DimitroSevastopol

A cikkek szerint a pilóta nélküli drónokat ukrán területekről indították, és legalább az egyik csapást a bázishoz közeli különleges erők segítségével hajtották végre, akik segítettek a drónokat célba juttatni. Ezt a New York Times-nak egy neve elhallgatását kérő ukrán tisztviselő nyilatkozta. A cikk szerint az orosz illetékesek úgy látják, ez volt "az orosz területeket ért legpofátlanabb támadás" a kilenc hónapja tartó háborúban.

Ez viszont az amerikai lap szerint új fejezetet nyit a háborúban, mert ezzel a csapással Ukrajna megmutatta, hogy képes és mer is nagy távolságból támadni, vagyis akár Oroszország szívében is kész az ellencsapásra, ha kell. Az oroszok egyébként a támaszpontot ért támadás után nem sokkal rakéták sorát indították ukrán városok ellen.

A New York Times egy Szaratovhoz közeli lakópark felvételét is bemutatta, melyen egy nagy robbanás látszik, a hírek szerint az Engels-2 légibázison robbant fel valami.

Az oroszok szerint az ukránok szovjet időkból származó sugárhajtású drónokat indítottak, amiket ugyan lelőttek, ám azok zuhanás közben két repülőgépet enyhén megrongáltak. Az incidensben ugyanakkor három orosz katona meghalt, négy másik megsebesült. Ők egy másik bázison, a Moszkvától mindössze 170 kilométerre fekvő Djagilevo katonai támaszponton szolgáltak.

A cikkek szerint a dél-oroszországi Engels-2 bázison állomásozik néhány nagy hatótávolságú, nukleáris töltet hordozására is képes orosz nehézbombázó, köztük Tupoljev Tu-160-as és Tupoljev Tu-95-ös típusúak. Az ukránok szerint erről a bázisról irányítják az Ukrajna civil infrastruktúrája elleni rakétacsapásokat, maik miatt az ukránok milliói kénytelenek a téliesre forduló időjárás közepette víz, áram és fűtés nélkül élni.

Az ukrán források szerint egyébként a támadást követően néhány órával a légitámaszpontról több mint egy tucat orosz bombázó szállt fel.