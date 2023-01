A szilveszteri ukrán rakétacsapás azért követelt annyi áldozatot az orosz különbizottság szerint, mert az orosz kiskatonák mobiloztak

Elég nagy felhördülést váltott ki Oroszországban, hogy szilveszter éjjel egy ukrán rakétatámadásban rendkívül sok orosz frissen besorozott katona halt meg Makijivkában. Az orosz állam különbizottsága szerint a kiskatonák tömegével mobiloztak, ez vonzotta be a rakétatámadást, ezt azonban orosz katonai bloggerek nem tartják hihetőenk. Az áldozatok pontos száma nem ismert, valahol 89 és 400 fő között van az egymásnak ellentmondó hírek szerint.

A BBC cikke nyomán számolt be arról a 444, hogy a január elsején, pár perccel éfjél után a donyecki, orosz megszállás alatt álló Makijivkában lévő orosz bázis elleni ukrán HIMARS-rakétatámadást elég nagy felhördülés követte Oroszországban.

Fotó: Twitter/NextaTV

Az oroszok hivatalosan 89 áldozatról számoltak be, az ukránok szerint több száz orosz katona (frissen sorozottak) vesztette életét a támadásban, az eset nyomán kialakult felháborodás hatására az orosz kormány egy vizsgálóbizottságot hívott össze, amely már meg is találta a felelősöket.

A bizottság szerint azért találták el az ukránok rakétái a bázist, mert a kiskatonák tömegesen mobiloztak, miközben ez tilos., és a mobilhasználatot mérhették be az ukránok.

A cikkek szerint ez a magyarázat már korábban is felmerült, azonban vezető orosz katonai bloggerek is kételkednek benne. Ők inkább arra gyanakodnak, hogy az ukránokkal szimpatizáló helyiek adhatták ki az iskola koordinátáit, mert pár hónapja egy ugyanilyen eset történt, akkor is rakétatámadás ért egy olyan iskolát, melyben orosz katonák voltak elszállásolva. Akkor az oroszoknak annyi szerencséjük volt, hogy már nem voltak az épületben (egy nappal hamarabb elhagyták azt) – vagyis nem a mobilhasználatot monitorozhatták az ukránok akkor, hanem más információ alapján lőttek rá arra az iskolára. Ebből gondolják az orosz katonai bloggerek, hogy most is ez történhetett.