A Milosevic ellen pert vezető ügyész még idén bíróság elé állítaná Putyint

A BBC nyomán számolt be arról a hvg.hu, hogy a Slobodan Milosevic volt szerb elnök ellen büntetőeljárást vezető 77 éves ügyész, Geoffrey Nice még az idén bíróság elé állítaná az orosz elnököt az ukrajnai, polgári célpontok elleni támadások és háborús bűnök miatt.

Geoffrey Nice szerint ugyanis ezen támadások miatt Putyin "bűnös", Moszkva cselekedeteit pedig "emberiség elleni bűncselekménynek" nevezte, és annak a meglepetésének is hangot adott, hogy ezt a politikusok és más ügyészek nem mondják ki "sokkal szabadabban és nyíltabban". Hozzátette, az orosz hadsereget a nemzetközi közösség több ezer visszaéléssel vádolja, és a kijevi főügyész korábbi állítása szerint eddig több mint 62 ezer háborús bűncselekményt jegyeztek fel.

Geoffrey Nice úgy látja, a legfontosabb dolog, hogy magát Putyint állítsák bíróság elé, ne pedig alacsonyabb rangú katonákat. Arra is kitért, hogy akár már holnap is lehetne tárgyalás, rajta nem múlik, amit az ukránoknak kellene megtartania ukrán nyelven. Magának Putyinnak ugyanakkor nem kellene jelen lennie. Kiemelte továbbá azt is az ügyész, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), melynek joghatósága alá tartozik Ukrajna, még mindig nem nyilatkozott Putyin felelősségéről.

Geoffrey Nice 1998 és 2006 között a volt Jugoszláviában elkövetett bűncselekményekkel foglalkozó nemzetközi törvényszéknél (ICTY) dolgozott, és ő vezette Slobodan Milosevic volt szerb elnök elleni tárgyalást is, akit 2002-ben állítottak bíróság elé Hágában a Horvátországban, Boszniában és Koszovóban elkövetett szerb háborús bűnök miatt. Milosevic a per befejezése előtt meghalt a börtönben.