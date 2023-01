Botrány az Australian Openen: putyinos zászlóval pózolt Djokovics édesapja

Kiutasították a teniszező rokonát a helyszínről.

Novak Djokovics édesapját, Srdan Djokovicsot lefilmezték, amint egy orosz zászlóval pózol, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök arcképe volt látható – írta meg az Index.hu.

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A helyi rendőrség négy férfit kiutasított a Melbourne Parkból, mivel orosz és Vlagyimir Putyin-párti jelszavakat skandáltak a Rod Laver Aréna közelében, orosz zászlók lengetése közben.

#NovakDjokovic’s father #Srdan has been filmed posing for pictures with a group of #VladimirPutin supporters before they were thrown out of the #AusOpen on Wednesday night.https://t.co/5U1Am7ezwh