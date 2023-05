Hatalmas és fájó pofont kaphat Putyin – Hátat fordítana neki a felmorzsolódott Wagner vezére is

Az elmúlt időszakban Oroszország infrastruktúrája ellen több támadás is történt, ideértve a finomítók elleni dróntámadásokat és a vonatok szabotálását is. Szakértők szerint ezek a támadások részei lehetnek az ukrán előkészületeknek a tavaszi ellentámadásra – számolt be róla az Mfor.

Ugyan Kijev nem vállalta a felelősséget egyik támadásért sem, de azok többsége az orosz hadsereg ellátási láncát célozta a határ menti területeken és a Krím félszigetén, amelyet Oroszország ellenőrzése alatt tart

Az orosz Wagner zsoldossereg, amely több mint fél éve ostromolja a donyecki Bahmut várost, bejelentette, hogy május 10-én kivonul a térségből. Erről a magánhadsereg alapítója, Jevgenyij Prigozsin pénteken adott ki közleményt.

Prigozsin azt írta, hogy a lőszerhiány miatt nem folytatják a harcot Bahmutban.

Az Institute for the Study of War pénteken közzétett jelentése szerint az, hogy Prigozsin a bahmuti kivonulással fenyegetőzik, annak a jele lehet, hogy