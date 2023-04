Orbán Viktor nagy félelmét is leleplezi egy kiszivárgott CIA-jelentés

Több mint száz oldal titkos amerikai hírszerzési jelentés került nyilvánosságra az elmúlt napokban.

A CIA még annál is többet tud, mint hinnénk. Forrás: Pixabay

Az orosz és ukrán haditervek mellett Orbán Viktor félelmeiről is szó esik bennük – írja elemzésében az RTL újságírója, Ignácz Péter.

A kiszivárgott iratok szerint az amerikai hírszerzés sikeresen kémkedik Oroszország ellen, tudják, milyen akciókat terveznek, és azokról időben figyelmeztetik is az ukránokat – írja a New York Times. Sőt, jobban tudják, mire készülnek az oroszok, mint azt, hogy mit terveznek az ukránok.

Az iratok alapján az amerikai hírszerző szervek szinte minden orosz biztonsági ügynökségtől képesek információkat szerezni. A CIA az orosz védelmi minisztériumban is képes lehallgatni beszélgetéseket, amint ez a kiszivárgott dokumentumokból is kiderül.

Egy hírszerzési tájékoztató szerint az orosz veszteség nagyjából kétszázezer fő, a harcok közben elesett katonák száma 43 ezer körül jár. Ezzel szemben 17 500 ukrán katona halhatott meg a harcokban, és több mint százezren sebesültek meg.

Egy február eleji, szigorúan bizalmas irat szerint az ukrán hadsereg „jelentősen kisebb” eredményeket fog elérni tavaszra tervezett offenzívájával, mint amire az ukrán vezetés számít. Az ok a katonai kiképzések hiányossága és a lőszerhiány. Kijev keleten és délen indítana támadást az oroszok ellen, de csak „mérsékelt sikerrel”.

Az ukrán légvédelem állapotáról írják, hogy áprilisra teljesen elfogynak a légvédelmi rakéták és lövedékek. Május 23-ára pedig már nem fogják tudni megvédeni a frontvonalon szolgáló ukrán katonákat az orosz rakétáktól és drónoktól.

Az ukrán légvédelem kulcsfontosságú: nélküle az orosz vadászgépek és bombázok szabadon tudnák támadni az ukrán katonákat és a tüzérséget, és ez a háború kimenetelét is nagyban befolyásolná, miközben az orosz légierőnek még óriási tartalékai vannak. A New York Times szerint az orosz légierőnek nagyjából kilencszáz vadászgépe és 120 bombázója van, amelyeket a háború első évében az ukrán légierő meglepően hatékony működése miatt nem vetettek be.